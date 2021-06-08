«Создает видимость работы»: политологи высмеяли Зеленского за форму с силуэтом Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский остался доволен дизайном новой формы отечественных футболистов. На Евро-2020 представители Незалежной хотят играть в майках с изображением полуострова Крым. Глава государства счел это правильной идеей.

Зеленскому так понравились желто-синие дизайнерский футболки, что он даже приобрел именную. В Instagram политик выложил фото, где счастливо улыбается, держа в руках вещицу под номером 95.

«Новая форма сборной Украины точно особенная. Она умеет шокировать. На ней — несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна — единственная и неделимая. Крым — это Украина», — подписал снимок президент.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Провокация?

В России эту новость восприняли со смехом. Отвечая на вопрос «Что это было?», замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин пояснил: очередной вброс, служащий отвлекающим маневром.

Читателям 5-tv.ru эксперт напомнил, что, баллотируясь на пост главы государства, Зеленский многое обещал своему народу. Например, урегулировать конфликт в Донбассе, остановить воровство в стране, бороться с зажиточными олигархами, вернуть Крым. Однако ни первое, ни второе, ни третье пока не исполнил. Понимая, что доверчивые граждане его скоро возненавидят, начал перебивать информационную повестку забавными скетчами.

Все, что делает сегодня Владимир Зеленский, эксперту более напоминает его игру в КВН. Вот только вместо зрителей в «зале» реальные граждане, которым важна и нужна поддержка.

«Вы понимаете, оказалось, что руководить государством сложно, хлопотно — соображать надо, много знать. В общем готовиться. Когда вот такие фишки в стиле „95-го квартала“ (команда КВН, где играл Зеленский — Прим.ред.) переходят в управление государством, это печально. Если не удается реально решать проблемы, надо хотя бы создавать видимость. И вот эту видимость он как раз создает с помощью вот этих скетчей», — заключил Владимир Жарихин.

Не надо реагировать!

Разделяет мнение эксперта и политолог Дмитрий Солонников. Он отметил, что к провокации публикацию Зеленского вряд ли можно отнести — уж такова его позиция по Крыму — а вот реагировать на произошедшее совсем необязательно. Иначе наметится нездоровая тенденция.

«Это его позиция. Она всегда такая была. Он выкладывает подобные вещи перед любыми событиями. Если будет реакция — это значит поддаться на его действия, помогать ему в пропаганде этой точки зрения. Не надо на это вообще обращать внимания», — заключил политолог.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Госдуме РФ отреагировали на новую форму сборной Украины с силуэтом Крыма.