«Безобразная истерика»: Миро высмеяла Бузову после конфликта с Губерниевым

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Егор Измалкин
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Ссора между медийными персонами произошла во время прямого эфира телеканала «Матч ТВ».

«Безобразная истерика»: Миро высмеяла Бузову после конфликта с Губерниевым

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Тема:
Ольга Бузова

Блогер Лена Миро, любящая комментировать происходящее в отечественном шоу-бизнесе, высмеяла телеведущую и певицу Ольгу Бузову после скандала со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым в прямом эфире «Матч ТВ», при этом сравнила ее с другой скандальной звездой.

Миро назвала реакцию экс-звезды «Дома-2» «безобразной истерикой». Она считает, что на провокационный вопрос спортивного эксперта: «Вы перестали пить коньяк по утрам или нет?» можно было ответить по-разному.

«Рыдает, заламывает руки, рассказывает про то, какая у нее замечательная фигура и взывает к мужскому началу оппонента: „Вы же мущщина!“ Ну, что я могу сказать: все это и не только это мы с вами уже много лет наблюдаем в исполнении Анастасии Волочковой», — написала она в своем блоге.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Ссора между медийными персонами произошла во время прямого эфира «Матч ТВ», где проходило обсуждение матча Россия — Бельгия. Спортивный комментатор попытался узнать мнение Бузовой о том, какая школа футбола ей ближе, тренера сборной РФ Станислава Черчесова или знаменитая советская.

Бывшая звезда «Дома-2» заявила, что со стороны Губерниева некрасиво задавать такие вопросы и «щеголять знаниями». После этого, она стала возмущаться и говорить, что в студию пришла поддержать спортсменов. Не дав девушке закончить речь, спортивный комментатор и задал свой вопрос об алкоголе. Та не оценила юмор Губерниева, заплакала в прямом эфире и заявила, что оппонент для нее «дно, а не мужчина».

По мнению Миро, Бузова страдает от алкоголизма и «приличный километраж на лице читается отчетливо». Поэтому, пишет блогер, вопрос Губерниева кажется глупым.

Как писал 5-tv.ru ранее, за Ольгу Бузову после скандала с Дмитрием Губерниевым заступились ее бывший избранник — блогер и музыкант Давид Манукян — и певец Дима Билан. Позже комментатор принес свои извинения.

Тема:
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