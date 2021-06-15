Песков рассказал, почему не будет прививаться от коронавируса

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Анна Васильева
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Пресс-секретарь Владимира Путина также объяснил временное отсутствие ежедневных брифингов с журналистами.

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru

Тема:
Вакцина от COVID-19 Эпидемия коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему временно не проводил ежедневные телефонные брифинги с журналистами.

«Я чуть болел, но теперь все хорошо», — сказал Песков.

Также представитель Кремля рассказал, почему пока что не планирует делать прививку от COVID-19.

«Вы знаете, я лично пока еще не сделал (прививку — Прим.ред). У меня очень большие антитела сохраняются, и у меня Т-клеточный иммунитет», — объяснил пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Песков заявил, что в Кремле недовольны темпами вакцинации от коронавируса в стране. По его словам, Владимир Путин постоянно использует любую возможность, чтобы призвать граждан привиться от коронавирусной инфекции.

Тема:
Вакцина от COVID-19
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