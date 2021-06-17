Пропал отовсюду: как чувствует себя инфицированный COVID Соколов?
58-летний актер сообщил о своем неутешительном диагнозе больше суток назад. С тех пор он не выходит на связь.
Фото, видео: depositphotos / Павел Кашаев; 5-tv.ru
Народный артист РФ Андрей Соколов объявил, что инфицирован коронавирусом и пропал из виду. Несколько дней он не выходил на связь и не появлялся в социальных сетях. Поклонники забеспокоились: неужели состояние секс-символа 90-х резко ухудшилось? Ситуацию в эксклюзивном интервью 5-tv.ru прокомментировал директор знаменитости Илья Островский.
Представитель Соколова отметил, что беспокоиться за жизнь и здоровье его начальника не стоит. Где он сейчас находится — уточнить не смог. Однако отметил, что серьезных проблем нет.
«Чувствует себя удовлетворительно», — пояснил Островский.
О своем неутешительном диагнозе Андрей Соколов сообщил в Instagram. Он выложил результаты медицинского обследования и отметил, что «пополнил армию ковидных». Актер пояснил, что все мероприятия с его участием в ближайшее время отменяются. Однако с присущим ему оптимизмом заметил: еще немного — и он точно встанет на ноги.
Секс-символ 90-х уточнял, что чувствовал себя неважно только в первые сутки появления коронавирусных симптомов. Он добавил, что самоизолировался и соблюдает все меры безопасности.
Поклонники желают актеру сил, чтобы победить злосчастный COVID. Они очень переживают за любимца, ведь ему уже 58 лет.
«Пожалуйста, берегите себя!»
«Мы с вами, Андрюша!»
«Всего вам хорошего! Главное — следуйте рекомендациям врачей!» — обращались к Соколову фанаты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущий Дмитрий Борисов подтвердил слухи об инфицировании коронавирусом.
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