Пропал отовсюду: как чувствует себя инфицированный COVID Соколов?

Народный артист РФ Андрей Соколов объявил, что инфицирован коронавирусом и пропал из виду. Несколько дней он не выходил на связь и не появлялся в социальных сетях. Поклонники забеспокоились: неужели состояние секс-символа 90-х резко ухудшилось? Ситуацию в эксклюзивном интервью 5-tv.ru прокомментировал директор знаменитости Илья Островский.

Представитель Соколова отметил, что беспокоиться за жизнь и здоровье его начальника не стоит. Где он сейчас находится — уточнить не смог. Однако отметил, что серьезных проблем нет.

«Чувствует себя удовлетворительно», — пояснил Островский.

О своем неутешительном диагнозе Андрей Соколов сообщил в Instagram. Он выложил результаты медицинского обследования и отметил, что «пополнил армию ковидных». Актер пояснил, что все мероприятия с его участием в ближайшее время отменяются. Однако с присущим ему оптимизмом заметил: еще немного — и он точно встанет на ноги.

Секс-символ 90-х уточнял, что чувствовал себя неважно только в первые сутки появления коронавирусных симптомов. Он добавил, что самоизолировался и соблюдает все меры безопасности.

Instagram @andreysokolov.as

Поклонники желают актеру сил, чтобы победить злосчастный COVID. Они очень переживают за любимца, ведь ему уже 58 лет.

«Пожалуйста, берегите себя!»

«Мы с вами, Андрюша!»

«Всего вам хорошего! Главное — следуйте рекомендациям врачей!» — обращались к Соколову фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущий Дмитрий Борисов подтвердил слухи об инфицировании коронавирусом.