Представитель МакSим рассказала последнюю информацию о ее состоянии

Состояние певицы МакSим (Марина Абросимова — прим. ред.) можно оценить как стабильное. Об этом 5-tv.ru рассказала пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская.

«Состояние Марины пока стабильное, никаких значительных изменений нет, по-прежнему находится в медикаментозном сне», — сообщила она.

Известно, что медики уже несколько дней борются за жизнь певицы, которая попала в больницу с подозрением на COVID-19 и 40% поражением легких, однако тесты не подтвердили наличие у нее коронавируса. Чтобы помочь организму звезды справится с инфекцией, МакSим ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ.

Ранее 5-tv.ru писал, что представитель МакSим оценила вероятность отключения певицы от ИВЛ.