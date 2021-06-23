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Представитель МакSим рассказала последнюю информацию о ее состоянии

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Егор Измалкин
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Исполнительницу госпитализировали несколько дней назад с 40% поражением легких.

Представитель МакSим рассказала последнюю информацию о ее состоянии

Фото: www.globallookpress / Anton Belitsky

Тема:
Эпидемия коронавируса

Состояние певицы МакSим (Марина Абросимова — прим. ред.) можно оценить как стабильное. Об этом 5-tv.ru рассказала пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская.

«Состояние Марины пока стабильное, никаких значительных изменений нет, по-прежнему находится в медикаментозном сне», — сообщила она.

Известно, что медики уже несколько дней борются за жизнь певицы, которая попала в больницу с подозрением на COVID-19 и 40% поражением легких, однако тесты не подтвердили наличие у нее коронавируса. Чтобы помочь организму звезды справится с инфекцией, МакSим ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ.

Ранее 5-tv.ru писал, что представитель МакSим оценила вероятность отключения певицы от ИВЛ.

Тема:
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