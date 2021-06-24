Алые Паруса 2021– прямая трансляция

Лариса Долина вышла на связь и впервые прокомментировала слухи о болезни

|
Егор Измалкин
1 494

Несколько дней назад поклонники и СМИ решили, что у звезды коронавирус.

Лариса Долина вышла на связь и впервые прокомментировала слухи о болезни

Фото: www.globallookpress / Vadim Tarakanov

Тема:
Эпидемия коронавируса

Певица Лариса Долина, слухи о болезни которой появились несколько дней назад в СМИ, сообщила, что чувствует себя нормально. На своей странице в Instagram, отвечая на вопросы поклонников, она даже анонсировала предстоящие выступления.

«Для переживаний нет повода: я в порядке», — рассказала исполнительница.

Instagram @larisa.dolina.official

По словам знаменитости, вскоре она выйдет на сцену, причем два раза за день — 26 июня на концертах «Григорий Лепс & Friends» и «Хиты 90-х».

Состоянием артистки обеспокоились на это неделе. По неподтвержденной информации, звезда слегла с коронавирусом. Продюсер и бывший муж Долиной Илья Спицын давать комментарий журналистам не стал. Он считает, что здоровье знаменитости — ее личное дело, и в него нечего лезть. Как писал 5-tv.ru, коллеги рассказали, что та не пришла на экзамен в Московский государственный институт культуры, а принимала его у студентов онлайн.

Тема:
Эпидемия коронавируса
24 июн
«Новая нормальность»: Беглов рассказал о ситуации с COVID-19 в Петербурге
24 июн
Какие части тела лучше не трогать даже чистыми руками
24 июн
Без прививки перестанут заселять в гостиницы Краснодарского края
24 июн
Песков прокомментировал отстранение от работы непривитых от COVID-19 москвичей
24 июн
«Инфодемия» и биоугроза: Попова назвала главные риски по COVID-19 для РФ
24 июн
Патрушев упрекнул Запад в использовании вакцины в политических целях
24 июн
ВОЗ разрешила прививать от коронавируса детей и подростков
24 июн
Оперштаб: при высоком уровне антител можно вакцинироваться
24 июн
Как обезопасить себя от заражения коронавирусом заграницей?
24 июн
Может ли коронавирус передаваться половым путем?

Читайте также

+24° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
72.33
-0.34 86.33
-0.38
Денежный гороскоп: какие цифры приносят богатство?

Последние новости

0:05
«Верю в вашу энергию и таланты!» — Путин поздравил российских выпускников
23:58
Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» умер в Петербурге
23:58
«Новая нормальность»: Беглов рассказал о ситуации с COVID-19 в Петербурге
23:48
«От таких как ты нужно рожать»: Кафельникова подтвердила свою беременность
23:20
Какие функции появились в новой ОС Windows 11?
23:04
«Дико боялась»: перенесшая операцию Монеточка опубликовала фото из больницы

Сейчас читают

Лариса Долина вышла на связь и впервые прокомментировала слухи о болезни
Сумасшедший ультрафиолет: Вильфанд заявил о смертельно опасном солнце в России
Денежный гороскоп: какие цифры приносят богатство?
Очевидец снял первый взрыв на складе пиротехники в Москве с близкого расстояния

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака