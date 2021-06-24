Лариса Долина вышла на связь и впервые прокомментировала слухи о болезни

Певица Лариса Долина, слухи о болезни которой появились несколько дней назад в СМИ, сообщила, что чувствует себя нормально. На своей странице в Instagram, отвечая на вопросы поклонников, она даже анонсировала предстоящие выступления.

«Для переживаний нет повода: я в порядке», — рассказала исполнительница.

Instagram @larisa.dolina.official

По словам знаменитости, вскоре она выйдет на сцену, причем два раза за день — 26 июня на концертах «Григорий Лепс & Friends» и «Хиты 90-х».

Состоянием артистки обеспокоились на это неделе. По неподтвержденной информации, звезда слегла с коронавирусом. Продюсер и бывший муж Долиной Илья Спицын давать комментарий журналистам не стал. Он считает, что здоровье знаменитости — ее личное дело, и в него нечего лезть. Как писал 5-tv.ru, коллеги рассказали, что та не пришла на экзамен в Московский государственный институт культуры, а принимала его у студентов онлайн.