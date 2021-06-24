Лариса Долина вышла на связь и впервые прокомментировала слухи о болезни
Несколько дней назад поклонники и СМИ решили, что у звезды коронавирус.
Фото: www.globallookpress / Vadim Tarakanov
Певица Лариса Долина, слухи о болезни которой появились несколько дней назад в СМИ, сообщила, что чувствует себя нормально. На своей странице в Instagram, отвечая на вопросы поклонников, она даже анонсировала предстоящие выступления.
«Для переживаний нет повода: я в порядке», — рассказала исполнительница.
По словам знаменитости, вскоре она выйдет на сцену, причем два раза за день — 26 июня на концертах «Григорий Лепс & Friends» и «Хиты 90-х».
Состоянием артистки обеспокоились на это неделе. По неподтвержденной информации, звезда слегла с коронавирусом. Продюсер и бывший муж Долиной Илья Спицын давать комментарий журналистам не стал. Он считает, что здоровье знаменитости — ее личное дело, и в него нечего лезть. Как писал 5-tv.ru, коллеги рассказали, что та не пришла на экзамен в Московский государственный институт культуры, а принимала его у студентов онлайн.
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