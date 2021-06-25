Новый удар для сердечников: Мощная магнитная буря накроет Землю
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Тяжелее всего эти шести часов перенесут метеочувствительные люди.
Фото, видео: Depositphotos / koya979; 5-tv.ru
И уже сегодня нашу планету накроет мощный геомагнитный шторм. По прогнозам ученых, опасный солнечный ветер коснется Земли ближе к вечеру, а основной космический удар придется на завтра.
Ожидается, что магнитная буря продлится не меньше шести часов. И это будет не самое простое время для метеочувствительных людей - врачи предупреждают, в период мощных вспышек на солнце могут возникнуть резкие головные боли, сердечные приступы, а также обострятся хронические заболевания.
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