«Ждем улучшения» — пиар-директор певицы Максим рассказала о ее состоянии
Артистка находится в состоянии искусственной комы.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Певица Максим в течение нескольких дней провела с температурой под 40. Девушке пришлось отменить концерт. Артистку госпитализировали с сильным повреждением легких, а затем ввели в искусственную кому.
Пиар-директор Максим, Яна Богушевская, рассказала о состоянии своей подопечной.
«Максим по-прежнему находится в состоянии медикаментозного сна. У нее состояние стабильное. Но о прогнозах вывода с ИВЛ пока рано говорить, потому что для этого должны быть улучшения. Показатели должны быть лучше. Сейчас во избежание кислородного голодания эта мера лучше всего подходит для лечения, поэтому врачи придерживаются данной меры», — объяснила девушка.
Тем временем эксперты поспешили успокоить фанатов певицы Максим. Реаниматолог Сергей Симбирцев пояснил, что медикаментозный сон и ИВЛ — рутинная практика. По словам медика, это не всегда кошмар и напомнил, что нековидная пневмония может протекать тяжело.
Ранее 5-tv.ru писал о том, с какими несчастьями столкнулась Максим за жизнь.
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