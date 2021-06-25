Да начнется шоу! Группа Dabro выступила на «Алых парусах» — видео
Братья Засидкевичи поздравили выпускников лучшими хитами.
Фото, видео: 5-tv.ru
Артисты казанской группы Dabro поприветствовали участников шоу «Алые паруса». Братья Иван и Михаил Засидкевичи поздравили выпускников школ, лицеев, гимназий и колледжей с окончанием учебы и пожелали всего самого хорошего на жизненном пути.
В качестве подарка музыканты исполнили для пришедших свои лучшие хиты. Подростки активно танцевали под «Юность» и громко пели вместе с артистами «На часах ноль-ноль». Праздник только начинается, а эмоции уже зашкаливают!
В 2021 году главный праздник всех выпускников проходит в необычном формате. До участия допустили лишь виновников торжества — в стране бушует пандемия коронавируса. Власти Петербурга заранее предупредили жителей и гостей города, что не разрешат им посетить грандиозное шоу и попросили не портить вечер молодым людям. Все чаще COVID поражает юных подростков, а многим еще предстоит сдавать вступительные экзамены в вузы.
«Алые паруса» — шоу мирового масштаба. Оно зародилось в далеком 1968 году. Создатели взяли за основу события одноименного произведения Александра Грина, пропитанного духом молодости и романтики.
По ряду обстоятельств «Алые паруса» не проводились несколько лет. Инициаторами возрождения старой доброй традиции стали представители Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Северной столицы и Пятого канала.
Обычно праздник проходит в два этапа. Сначала виновников торжества радуют концертом на Дворцовой площади, а затем начинается грандиозное шоу в акватории Невы. Навстречу к выпускникам выходит корабль под алыми парусами. Последние несколько лет участие в мероприятии принимает уникальный бриг «Россия».
Общая площадь парусов судна сегодня составляет 900 квадратных метров. Если оно выйдет в открытое море, то ветер сможет разогнать его до 16 узлов или почти 30 километров в час — максимально возможной скорости для данного класса кораблей.
Ранее 5-tv.ru рассказал, чем обусловлен мировой успех «Алых парусов» — главного праздника всех выпускников.
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