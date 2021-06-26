Ведущие легендарного шоу «Алые паруса», которые по традиции ежегодно проводят концерт на празднике выпускников, Дарья Александрова и Иван Ургант оценили успехи 2021 года. По словам ведущей Пятого канала, эти «Паруса» были «лучшими на свете». А ее напарник отметил, что для него это шоу стало очередным и долгожданным шансом оказаться в родном Петербурге.

«Для меня это уникальная возможность приехать в любимый город в самое лучшее время года, суток, и ничего кроме любви и радости — я сейчас смотрю на арку Главного штаба, у меня сердце переполняет теплота. Все смотрят на салют, а я смотрю сюда, потому что самое лучшее — это как салют отражается в окнах зданий на Дворцовой площади», — сказал Ургант.

Хотя на мероприятии были введены меры предосторожности из-за вспышки коронавируса — на праздник были приглашены только выпускники школ, и всем пришлось быть в масках — концерт и шоу прошли на высшем уровне и был наполнен исключительно положительными эмоциями.

«Выпускники — уникальные люди! Они настолько благодарные, что, несмотря на все ограничения они свою энергию нам отдавали, и мы ее чувствовали. Жизнь вносит свои коррективы, но круто, что „Алые паруса“ состоялись, ребята счастливы, и мне кажется, что все было замечательно», — заметила Александрова.

Как сказал Иван Ургант, каждый год его просят дать свое напутственное слово закончившим школу ребятам, и всегда ему хочется пожелать им одного — быть лучше, чем старшее поколение.

«Будьте честными сами с собой, растите хорошими, талантливыми, любящими свою страну, близких и окружающий мир людьми», — добавил ведущий.

Дарья Александрова добавила, что огромная команда «Алых парусов», а также все артисты, которые выступили перед юными абитуриентами, справилась с задачей отлично. Потрясающее шоу было проведено с легкостью и вдохновением.

«Ребята, сейчас уникальное время — вы уже вроде взрослые, но у вас еще все впереди. Не теряйте время, не тратьте его на уныние, живите, любите, радуйтесь! Поступайте в лучшие вузы, будьте счастливы, вся жизнь впереди!» — обратилась она к ребятам.

«Алые паруса» берут свое начало в 1968 году, и с тех пор событие стало визитной карточкой Санкт-Петербурга и одним из самых ярких и масштабных шоу во всем мире. Создатели выбрали основой праздника сюжет одноименной истории Александра Грина. Кульминацией события ежегодно становится выход на Неву брига, на борту которого происходит театрализованное действо. С 1979-го по 2005-й годы «Алые паруса» не проводились. Событие было возрождено по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В 2021 году «Алые паруса» завоевали четыре золотых награды и одну серебряную на Global Eventex Awards — конкурсе, который мастера праздников окрестили «Оскаром» ивент-индустрии.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с кульминации торжества выпускников — шоу в акватории Невы.