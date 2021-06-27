Попариться и не помереть: насколько опасно ходить в баню в жару?

Во время посещения бани, тем более в жаркую погоду, важно соблюдать ряд мер безопасности и тщательно следить за своим самочувствием. Особенно внимательными стоит быть людям, страдающим хроническими заболеваниями, настаивает кардиолог, терапевт и главный врач частной медицинской клиники Александр Сонин.

Даже невыносимая жара не пугает любителей попариться в русской баньке. И даже такая непривычно сильная, что наблюдается этим летом во многих регионах страны, в том числе и в Санкт-Петербурге. Чтобы не пробудить «спящие» недуги и не заработать проблем с сердцем, нудно проявлять осторожность в играх с очень высокими температурами. Впрочем, прыгать в ледяную купель прямо из парилки — испытание для организма в любое время года.

«Правила безопасного посещения бани не сильно отличаются в зависимости от того, жаркая погода или нет. В первую очередь важно соблюдать оптимальный температурный режим. Если вы любитель экстремальных температур, стоит обращать внимание на то, есть ли у вас хронические заболевания. Если они имеются, то надо помнить, что жара, в том числе жара в бане ведет к повышенному потоотделению. Вместе с потом теряются из организма электролиты, и необходимо поддерживать водный баланс — пить достаточное количество жидкости», — рассказал Сонин.

По словам доктора, насыщать тело влагой лучше с помощью самых простых напитков — простой или минеральной воды, чая. Газированные лимонады, хоть они вкусны и привлекательны в жару, никакой пользы не принесут, кроме того, увеличат содержание сахара в крови. Абсолютно не рекомендуется употреблять алкоголь, в том числе пиво, которое многими ошибочно считается символом хорошего отдыха в бане.

«Даже если вы верите в целебные свойства бани, не забывайте при ее посещении ориентироваться на свое самочувствие, на переносимость температурных нагрузок. Следите за своими ощущениями: как вам дышится, беспокоит ли что-то, не появилось ли головокружение, учащенное сердцебиение. Если вы почувствовали что-то из этих симптомов, стоит прервать сеанс бани, выйти в более прохладное помещение, попить воды — тогда все будет хорошо», — отметил Сонин.

Как рассказал врач, максимальную осторожность должны проявлять люди с хроническими недугами. Если желание ходить в баню очень сильно, прежде чем отправляться туда, посетите своего лечащего врача. В соответствии с состоянием здоровья специалист определит приемлемую частоту посещения парилки, время пребывания там, а также готовность тела к экстремальным или контрастным температурам.

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