Алые паруса — 2021: как это было

Попариться и не помереть: насколько опасно ходить в баню в жару?

|
Рита Цветкова
Эксклюзив 6 594

В сети ходит шутка, что русские на фоне аномальной жары идут в баню, чтобы освежиться.

Фото, видео: Depositphotos / ufabizphoto; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Во время посещения бани, тем более в жаркую погоду, важно соблюдать ряд мер безопасности и тщательно следить за своим самочувствием. Особенно внимательными стоит быть людям, страдающим хроническими заболеваниями, настаивает кардиолог, терапевт и главный врач частной медицинской клиники Александр Сонин.

Даже невыносимая жара не пугает любителей попариться в русской баньке. И даже такая непривычно сильная, что наблюдается этим летом во многих регионах страны, в том числе и в Санкт-Петербурге. Чтобы не пробудить «спящие» недуги и не заработать проблем с сердцем, нудно проявлять осторожность в играх с очень высокими температурами. Впрочем, прыгать в ледяную купель прямо из парилки — испытание для организма в любое время года.

«Правила безопасного посещения бани не сильно отличаются в зависимости от того, жаркая погода или нет. В первую очередь важно соблюдать оптимальный температурный режим. Если вы любитель экстремальных температур, стоит обращать внимание на то, есть ли у вас хронические заболевания. Если они имеются, то надо помнить, что жара, в том числе жара в бане ведет к повышенному потоотделению. Вместе с потом теряются из организма электролиты, и необходимо поддерживать водный баланс — пить достаточное количество жидкости», — рассказал Сонин.

По словам доктора, насыщать тело влагой лучше с помощью самых простых напитков — простой или минеральной воды, чая. Газированные лимонады, хоть они вкусны и привлекательны в жару, никакой пользы не принесут, кроме того, увеличат содержание сахара в крови. Абсолютно не рекомендуется употреблять алкоголь, в том числе пиво, которое многими ошибочно считается символом хорошего отдыха в бане.

«Даже если вы верите в целебные свойства бани, не забывайте при ее посещении ориентироваться на свое самочувствие, на переносимость температурных нагрузок. Следите за своими ощущениями: как вам дышится, беспокоит ли что-то, не появилось ли головокружение, учащенное сердцебиение. Если вы почувствовали что-то из этих симптомов, стоит прервать сеанс бани, выйти в более прохладное помещение, попить воды — тогда все будет хорошо», — отметил Сонин.

Как рассказал врач, максимальную осторожность должны проявлять люди с хроническими недугами. Если желание ходить в баню очень сильно, прежде чем отправляться туда, посетите своего лечащего врача. В соответствии с состоянием здоровья специалист определит приемлемую частоту посещения парилки, время пребывания там, а также готовность тела к экстремальным или контрастным температурам.

Проконсультируйтесь с экспертом, чтобы баня подарила удовольствие и свежие силы, на не лишила вас здоровья!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему ледяные напитки и продукты опасны в жару.

Тема:
Погода
27 июн
Очаги максимального тепла: Синоптики предрекли продолжение аномальной жары в июле
27 июн
Наводнения, ураганы и жара: к каким мировым катастрофам могут привести погодные аномалии?
26 июн
«Похоже, небо рвется»: ночная гроза с молниями устроила световое шоу в Петербурге
25 июн
Разрушительный торнадо разнес в щепки три населенных пункта в Чехии
25 июн
Гроза экстра-брют: синоптик рассказал о надвигающихся погодных аномалиях
25 июн
Потопы и торнадо: непогода продолжает пугать жителей российских регионов
25 июн
Новый удар для сердечников: Мощная магнитная буря накроет Землю
25 июн
Запредельный ультрафиолет: почему солнечные ванны могут привести к онкологии
25 июн
По дорогам на лодках: как жители Дальнего Востока вместе животными спасаются от наводнения
24 июн
Чем может быть опасна вода в жару? — комментарий диетолога

Читайте также

+24° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
72.17
-0.16 86.19
-0.14
Нежная Венера и Сатурн-разрушитель: Астропрогноз на неделю с 28 июня по 4...

Последние новости

17:31
«То же, что с Эриксоном»: футболист умер во время матча в Москве
17:15
Новые пособия и льготная ипотека: как изменится жизнь россиян с 1 июля?
16:59
«Может начать гулять по всему миру» — биолог о страшном вирусе Nipah из Индии
16:36
Глава ассоциации организации блокадников умерла на 96-м году жизни
16:08
«Я не художник, простите»: Платон Виторган-Собчак рассказал о будущей профессии
15:52
«Агенты 007 уже не те»: Захарова высмеяла план провокации с эсминцем Defender

Сейчас читают

Попариться и не помереть: насколько опасно ходить в баню в жару?
Нежная Венера и Сатурн-разрушитель: Астропрогноз на неделю с 28 июня по 4 июля
Неподвластны старости: какие знаки зодиака с годами расцветают?
Жизненный код: какой секрет хранит ваша дата рождения

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака