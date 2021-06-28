На Москву надвигается аномальный «суперливень». Синоптики бьют «боевую» тревогу

На территории России продолжают буйствовать различные погодные аномалии. Совсем недавно над изнывающей от небывалой жары Москвой прокатились редчайшие «сухие грозы», когда вспышки молний, зарниц и гром в чернильных тучах не сопровождались и каплей воды с неба. Теперь же в столичный регион приходят дожди, по всей видимости, опоздание которых и позволило сформироваться грозам экстра-брют.

Словно стараясь компенсировать стоявшую жару и засуху в центральной части России, небеса, как утверждают синоптики, разверзнутся и прольют на Москву столько воды, сколько иной раз не проливают и за месяц. Случится это, по прогнозу экспертов, уже сегодня, 28 июня.

«Москва окажется в самом центре волнового и очень активного циклона. По моим оценкам, местами в Москве и по области может выпасть до 35–50 миллиметров осадков, что составляет почти 70% месячной нормы. Самый опасный период — это вечерние часы с 15:00 до 21:00», — рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик добавил, что изнеженным теплом и развитой инфраструктурой москвичам придется пережить не только «суперливень», но и шквалистый ветер до 15–20, а местами и до 21–26 метров в секунду. Локально пройдет град диаметром до шести сантиметров.

«Это не учебная тревога, это боевая тревога. При такой скорострельности ливней есть вероятность локальных подтоплений в низинных формах рельефа и там, где будут проблемы с инженерными коммуникациями и ливневками», — предрек специалист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по прогнозу синоптиков начало июля окажется таким же жарким, как и июнь.