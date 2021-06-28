Алые паруса — 2021: как это было

На Москву надвигается аномальный «суперливень». Синоптики бьют «боевую» тревогу

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Георгий Иванов
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Сильнейший дождь будет сопровождаться шквальным ветром, а местами и градом.

На Москву надвигается аномальный «суперливень». Синоптики бьют «боевую» тревогу

Фото: ТАСС / Терещенко Михаил

Тема:
Погода

На территории России продолжают буйствовать различные погодные аномалии. Совсем недавно над изнывающей от небывалой жары Москвой прокатились редчайшие «сухие грозы», когда вспышки молний, зарниц и гром в чернильных тучах не сопровождались и каплей воды с неба. Теперь же в столичный регион приходят дожди, по всей видимости, опоздание которых и позволило сформироваться грозам экстра-брют.

Словно стараясь компенсировать стоявшую жару и засуху в центральной части России, небеса, как утверждают синоптики, разверзнутся и прольют на Москву столько воды, сколько иной раз не проливают и за месяц. Случится это, по прогнозу экспертов, уже сегодня, 28 июня.

«Москва окажется в самом центре волнового и очень активного циклона. По моим оценкам, местами в Москве и по области может выпасть до 35–50 миллиметров осадков, что составляет почти 70% месячной нормы. Самый опасный период — это вечерние часы с 15:00 до 21:00», — рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик добавил, что изнеженным теплом и развитой инфраструктурой москвичам придется пережить не только «суперливень», но и шквалистый ветер до 15–20, а местами и до 21–26 метров в секунду. Локально пройдет град диаметром до шести сантиметров.

«Это не учебная тревога, это боевая тревога. При такой скорострельности ливней есть вероятность локальных подтоплений в низинных формах рельефа и там, где будут проблемы с инженерными коммуникациями и ливневками», — предрек специалист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по прогнозу синоптиков начало июля окажется таким же жарким, как и июнь.

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