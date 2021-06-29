Алые паруса — 2021: как это было

Пугающий сюрприз: в США нашли новый способ инфицирования коронавирусом

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Рита Цветкова
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Группа ученых из Сент-Луиса обнаружила способность инфекции к поиску новых путей проникновения в клетки организма.

Пугающий сюрприз: в США нашли новый способ инфицирования коронавирусом

Фото: Depositphotos @ Giovanni_Cancemi

Тема:
Эпидемия коронавируса

Американские ученые нашли новый способ заражения коронавирусной инфекцией. Эксперты научной группы из университета Вашингтона, что в Сент-Луисе, обнаружили способность возбудителя к видоизменению и переходу в фазу «селективного давления» — поиску новых путей проникновения в здоровые клетки человеческого организма.

Прежде считалось, что вирус SARS-CoV-2 проникает в клетку благодаря ангиотензинпревращающему ферменту 2 (АСЕ2), за который цепляется с помощью спайкового белка. Но, как выяснилось, он может мутировать и отказаться от использования традиционных рецепторов АСЕ2. Ученые в своей статье при подведении итогов работы назвали открытый ими способ заражения не иначе, как пугающим сюрпризом.

Теорию исследовательской группы подтвердили результаты опытов, проведенных на почках приматов (на них COVID распространяется быстрее. — Прим. ред.). Специалисты университета заявили, что, к примеру, раковые клетки, в которых нет ангиотензинпревращающего фермента, восприимчивы к мутировавшему вирусу E484D S, который был выращен в лаборатории. Об этом говорится в публикации Cell Press.

Пока способность COVID-19 видоизменяться зафиксирована только в лаборатории. Возможно ли, что вирус «додумается» использовать ее за пределами научного центра, пока предсказать невозможно. Исследователи же теперь занимаются поиском альтернативного рецептора, через который SARS-CoV-2 может попасть в клетки, чтобы разработать в дальнейшем соответствующую схему защиты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем новая вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» отличается от прежних. Специалисты научного центра «Вектор» уже подали заявку на регистрацию нового препарата.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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