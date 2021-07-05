Шторм обрушился на Черноморское побережье и ряд регионов России

Штормит сейчас все Черноморское побережье. В Сочи ветром повалило десятки деревьев. Одно из них упало на автомобиль. Погиб водитель. Еще два человека пострадали. На курорте объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие сутки ожидаются ливни с грозами, градом, шквалистым ветром до 22 метров в секунду. Есть риск подъема рек и схода селей.

В Ставрополе из-за обрыва проводов без электричества остались более девяти тысяч человек. Над городом пронеслась гроза.

В соседней Абхазии мощная буря снесла крышу у гостиницы в Сухуме. Десятки деревьев повалены в Новом Афоне и Пицунде.

Во время шторма в Гагре утонул турист из России. Мужчина решил искупаться в море при шторме — волны достигали трех метров.

Непогода обрушилась и на Урал. В Перми потоки воды после ливня смыли участок стены и забор около бизнес-центра. Момент обрушения сняли очевидцы. Затоплены оказались дороги и подвалы жилых домов.

В Челябинске выпало столько осадков, что машины преодолевали дороги по капот в воде. В некоторых районах оказалось полностью парализовано транспортное сообщение.