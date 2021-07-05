Шторм обрушился на Черноморское побережье и ряд регионов России
В результате разгула стихии есть погибшие и пострадавшие.
Фото, видео: ТАСС / MARCIN BIELECKI; 5-tv.ru
Штормит сейчас все Черноморское побережье. В Сочи ветром повалило десятки деревьев. Одно из них упало на автомобиль. Погиб водитель. Еще два человека пострадали. На курорте объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие сутки ожидаются ливни с грозами, градом, шквалистым ветром до 22 метров в секунду. Есть риск подъема рек и схода селей.
В Ставрополе из-за обрыва проводов без электричества остались более девяти тысяч человек. Над городом пронеслась гроза.
В соседней Абхазии мощная буря снесла крышу у гостиницы в Сухуме. Десятки деревьев повалены в Новом Афоне и Пицунде.
Во время шторма в Гагре утонул турист из России. Мужчина решил искупаться в море при шторме — волны достигали трех метров.
Непогода обрушилась и на Урал. В Перми потоки воды после ливня смыли участок стены и забор около бизнес-центра. Момент обрушения сняли очевидцы. Затоплены оказались дороги и подвалы жилых домов.
В Челябинске выпало столько осадков, что машины преодолевали дороги по капот в воде. В некоторых районах оказалось полностью парализовано транспортное сообщение.
- 5 июл
- Бурные потоки, плывущие автомобили, эвакуация: Сочи ждет еще один удар стихии
- 5 июл
- Синоптики предупредили об опасной погоде в ряде регионов России
- 5 июл
- Впервые за полтора века: Какую аномалию ожидают в России вслед за жарой?
- 5 июл
- Крым вновь оказался под ударом мощного циклона. Есть жертвы
- 4 июл
- В столице Абхазии устраняют последствия мощного урагана — видео
- 4 июл
- Погода на миллион: в центральную Россию возвращается аномальная жара
- 4 июл
- Ураган в Москве, жара в Канаде, оползень в Японии! Топ жутких природных аномалий недели
- 4 июл
- Что можно и нельзя делать 4 июля в Ульянов день ради любви?
- 2 июл
- Видео: град размером с перепелиное яйцо выпал в Свердловской области
- 2 июл
- Синоптик сообщил о датах знойной жары в разных регионах
Читайте также
33%
-0.27 87.03
-0.04
Нашли ошибку?