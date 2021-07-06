«Нужно иметь психологию 80-х» — эксперт о причинах возможного крушения Ан-26

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Егор Измалкин
Эксклюзив 1 014

Пассажирский самолет с 28 людьми на борту пропал на Камчатке недалеко от поселка Палана.

Фото, видео: РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

Тема:
Крушение Ан-26 около поселка Палана на Камчатке

Заслуженный летчик РФ Вадим Базыкин, который имел опыт полетов на Камчатке, рассказал 5-tv.ru о том, что собой представляет Ан-26, и с какими трудностями приходится сталкиваться членам экипажа при управлении им. Он, комментируя инцидент с пропавшим во время рейса пассажирским самолетом, высказал мнение, что отдаленные регионы пора оборудовать современной летной техникой.

«Это модификация Ан-24, машина 70-х годов. В свое время была незаменимая, свежая и новая. Самолет оценивается по двигателю и авионике, планера у них фактически вечные, надо было просто вовремя менять двигатели на более модифицированные и авионику, которая исключает человеческий фактор. Но, к сожалению, в нашей стране делают чуть ли не яхты летающие, а на региональную авиацию денег нет, что и приводит к подобным последствиям», — рассказал специалист.

Пропавший Ан относится к третьему поколению, где пилот управляет самолетом непосредственно. Сейчас же в основном летают на аппаратах четвертого поколения — там где пилот управляет компьютером, а компьютер самолетом, и это исключает человеческий фактор. По словам Базыкина, пилот, летающий над Камчаткой, может столкнуться с дефицитом времени во время маневрирования среди гор и над морем.

«Мы унифицированы, привыкли к гаджетам, мозг расслаблен. В полете со старыми приборами нужно иметь психологию 80-х годов. Не получается так просто переключаться пилотам, и поэтому поступают, как поступают в жизни», — пояснил он.

В этой местности погода обычно хорошая, но много облаков из-за которых летчик может не увидеть препятствия. Для решения этой проблемы, считает эксперт, регионы необходимо снабжать современной техникой, которой пользуются в столице.

Связь с Ан-26 прервалась 6 июля после отправления. Он вылетел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. При заходе на посадку экипаж аппарата не вышел на связь. По предварительной версии, самолет мог упасть в море в радиусе 15-25 километров от аэропорта. По последним данным, на борту воздушного судна находятся 28 человек, включая двоих несовершеннолетних и шестерых членов экипажа. Также известно, что среди них глава Паланы Ольга Мохирева, начальник мобилизационного отдела администрации Паланы Александр Андрейкин, глава финансового управления администрации поселка Ольга Андрейкина и руководитель отдела опеки и попечительства Юлия Суровцева.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился сформировать спецкомиссию для выяснения обстоятельств исчезновения самолета. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео того, как спасатели на вертолете ищут пропавший на Камчатке пассажирский Ан-26.

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