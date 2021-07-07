«Оставайтесь людьми»: Меньшова раскрыла правду о здоровье Алентовой

Актриса Юлия Меньшова прокомментировала в разделе сторис на своей странице в Instagram многочисленные слухи, которые распространились в СМИ относительно здоровья ее матери Веры Алентовой. Знаменитость подтвердила, что народную артистку действительно выписали из больницы после двух отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус, а также рассказала о ее состоянии.

«Мама не была в реанимации.<…> У мамы вырабатываются антитела, и она не представляет опасности для окружающих. После перенесенной болезни мама очень слаба, поэтому я хочу обратиться к журналистам, которые в эти горькие дни обрабатывают ее и мой телефон, а завтра придут на прощание с папой: пожалуйста, оставайтесь людьми», — написала Юлия Меньшова.

Instagram @juliavmenshova

Также дочь знаменитого режиссера попросила не обращаться к ней и ее матери за комментариями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Юлия Меньшова намекала на выписку из больницы ее матери — Веры Алентовой.