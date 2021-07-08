Прямая трансляция прощания с Владимиром Меньшовым в Доме кино
Оскароносный режиссер умер 5 июля на 82-м году жизни после борьбы с последствиями коронавируса.
Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
Трансляция завершена
В Доме кино проходит церемония прощания с лауреатом Госпремии РСФСР, народным артистом РСФСР, обладателем премии «Оскар» Владимиром Меньшовым.
Гроб с телом мастера расположили на сцене. Поклонники режиссера приносят цветы и складывают их у подножия сцены. Рядом гроба с телом Меньшова находится и две самые близкие для него женщины — супруга Вера Алентова и дочь Юлия.
Автор горячо любимых зрителем картин «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Зависть богов», «Шырли-мырли» умер на 82-м году жизни 5 июля после борьбы с последствиями коронавируса.
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