Внук Меньшова произнес речь от лица всей семьи на похоронах режиссера

Внук режиссера Владимира Меньшова– Игорь Гордин — от лица всей семьи произнес заключительную речь на сцене Дома кино Союза кинематографистов. Трогательные слова Гордина вызвали слезы у всех гостей, сидевших в большом зале.

«Мы не называли его „дедушка“ — мы всегда говорили „Дед“. Это человек, который настаивал на моем поступлении в Школу-студию МХАТ. Он считал, что эта Школа в первую очередь воспитывает людей. Что бы я ни делал в творческом плане или по жизни, я всегда думаю и буду думать, что бы об этом сказал Дед», — сказал он.

На гражданской панихиде Игорь Гордин также продемонстрировал всем присутствующим небольшой фильм, смонтированный из нескольких кадров кинолент, в которых снимался Владимир Меньшов.

«Мне бы очень хотелось, чтобы он запомнился нам всем таким, какой он в этом фильме — молодой, веселый, местами лирический и очень-очень красивый», — отметил Гордин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что со сцены московского Дома кино свои прощальные слова озвучил советский и российский актер Александр Панкратов-Черный.