Внук Меньшова произнес речь от лица всей семьи на похоронах режиссера
Трогательные слова Игоря Гордина вызвали слезы у всех собравшихся в зале.
Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
Внук режиссера Владимира Меньшова– Игорь Гордин — от лица всей семьи произнес заключительную речь на сцене Дома кино Союза кинематографистов. Трогательные слова Гордина вызвали слезы у всех гостей, сидевших в большом зале.
«Мы не называли его „дедушка“ — мы всегда говорили „Дед“. Это человек, который настаивал на моем поступлении в Школу-студию МХАТ. Он считал, что эта Школа в первую очередь воспитывает людей. Что бы я ни делал в творческом плане или по жизни, я всегда думаю и буду думать, что бы об этом сказал Дед», — сказал он.
На гражданской панихиде Игорь Гордин также продемонстрировал всем присутствующим небольшой фильм, смонтированный из нескольких кадров кинолент, в которых снимался Владимир Меньшов.
«Мне бы очень хотелось, чтобы он запомнился нам всем таким, какой он в этом фильме — молодой, веселый, местами лирический и очень-очень красивый», — отметил Гордин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что со сцены московского Дома кино свои прощальные слова озвучил советский и российский актер Александр Панкратов-Черный.
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