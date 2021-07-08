Внук Меньшова произнес речь от лица всей семьи на похоронах режиссера

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Алиса Старжевская
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Трогательные слова Игоря Гордина вызвали слезы у всех собравшихся в зале.

Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Тема:
Умер обладатель «Оскара» режиссер Владимир Меньшов

Внук режиссера Владимира Меньшова– Игорь Гордин — от лица всей семьи произнес заключительную речь на сцене Дома кино Союза кинематографистов. Трогательные слова Гордина вызвали слезы у всех гостей, сидевших в большом зале.

«Мы не называли его „дедушка“ — мы всегда говорили „Дед“. Это человек, который настаивал на моем поступлении в Школу-студию МХАТ. Он считал, что эта Школа в первую очередь воспитывает людей. Что бы я ни делал в творческом плане или по жизни, я всегда думаю и буду думать, что бы об этом сказал Дед», — сказал он.

На гражданской панихиде Игорь Гордин также продемонстрировал всем присутствующим небольшой фильм, смонтированный из нескольких кадров кинолент, в которых снимался Владимир Меньшов.

«Мне бы очень хотелось, чтобы он запомнился нам всем таким, какой он в этом фильме — молодой, веселый, местами лирический и очень-очень красивый», — отметил Гордин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что со сцены московского Дома кино свои прощальные слова озвучил советский и российский актер Александр Панкратов-Черный.

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