«Патриотом он был настоящим»: Панкратов-Черный на церемонии прощания с Меньшовым
Российский актер с дрожащим голосом произнес трогательную речь на сцене Дома кино.
Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; 5-tv.ru
Советский и российский актер Александр Панкратов-Черный со сцены московского Дома кино озвучил прощальные слова умершему Владимиру Меньшову. По его словам, Меньшов, скоропостижно скончавшийся от последствий коронавируса, был прекрасный режиссером, который по-настоящему любил свою Родину.
«Все фильмы у Володи были о любви — о любви к людям, к России, к быту. Патриотом он был настоящим, не фальшивым, а искренним, честным и чистым», — с дрожащим голосом произнес Панкратов-Черный.
Он также вспомнил слова Меньшова о предначертанной свыше судьбе. Панкратов-Черный отметил, что друзья в непростое время постепенно уходят «друг за другом», «шаг за шагом».
«И мы к ним ближе, а ведь это закон в природе. Царство ему небесное, светлая память. Истинный патриот России, влюбленный с детских лет до конца дней своих в Россию-матушку. Прощай, Володя», — подчеркнул актер.
Он также выразил соболезнования родственникам актера — дочери Юлии Меньшовой и супруге Вере Алентовой, обратившись с просьбой беречь друг друга.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в московском Доме кино на гражданской панихиде присутствуют друзья Меньшова, коллеги по творческому цеху и звезды отечественного кино.
- 8 июл
- Зависть богов: главные женщины в жизни Владимира Меньшова
- 8 июл
- Отпевание режиссера Владимира Меньшова состоялось в московском храме
- 8 июл
- Внук Меньшова произнес речь от лица всей семьи на похоронах режиссера
- 8 июл
- Поклонница Меньшова упала в обморок возле гроба на церемонии прощания
- 8 июл
- Сердце рвется на части: Алентова не сдержала слез у гроба Меньшова — видео
- 8 июл
- Простились: гроб с телом Владимира Меньшова вынесли из Дома кино под аплодисменты
- 8 июл
- В Доме кинематографистов прошла гражданская панихида по Владимиру Меньшову
- 8 июл
- В черных очках и маске: Алентова с дочерью появились у гроба Меньшова
- 8 июл
- Прямая трансляция прощания с Владимиром Меньшовым в Доме кино
- 8 июл
- Перенесшая СОVID-19 Алентова придет на похороны Меньшова?
Читайте также
38%
1.14 88.78
1.22
Нашли ошибку?