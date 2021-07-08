«Патриотом он был настоящим»: Панкратов-Черный на церемонии прощания с Меньшовым

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Алиса Старжевская
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Российский актер с дрожащим голосом произнес трогательную речь на сцене Дома кино.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; 5-tv.ru

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Советский и российский актер Александр Панкратов-Черный со сцены московского Дома кино озвучил прощальные слова умершему Владимиру Меньшову. По его словам, Меньшов, скоропостижно скончавшийся от последствий коронавируса, был прекрасный режиссером, который по-настоящему любил свою Родину.

«Все фильмы у Володи были о любви — о любви к людям, к России, к быту. Патриотом он был настоящим, не фальшивым, а искренним, честным и чистым», — с дрожащим голосом произнес Панкратов-Черный.

Он также вспомнил слова Меньшова о предначертанной свыше судьбе. Панкратов-Черный отметил, что друзья в непростое время постепенно уходят «друг за другом», «шаг за шагом».

«И мы к ним ближе, а ведь это закон в природе. Царство ему небесное, светлая память. Истинный патриот России, влюбленный с детских лет до конца дней своих в Россию-матушку. Прощай, Володя», — подчеркнул актер.

Он также выразил соболезнования родственникам актера — дочери Юлии Меньшовой и супруге Вере Алентовой, обратившись с просьбой беречь друг друга.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в московском Доме кино на гражданской панихиде присутствуют друзья Меньшова, коллеги по творческому цеху и звезды отечественного кино.

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