Зависть богов: главные женщины в жизни Владимира Меньшова

В жизни ныне покойного Владимира Меньшова по факту были две главные женщины — супруга Вера Алентова и дочь Юлия Меньшова. По воспоминаем близких, режиссер был хорошим мужем и отцом. Еще бы — со своей женой он прожил в браке 59 лет. Однако был ли союз не только долговечным, но и прочным, рассказывает 5-tv.ru.

Первое знакомство с Верой

Владимир Меньшов и Вера Алентова впервые встретились в Школе-студии МХАТ. Тогда Вера только поступала в театральное училище, в то время как Меньшов успел провалить сразу несколько вступительных экзаменов во ВГИК. Поначалу они просто дружили, однако позже товарищеские отношения переросли в любовь.

Брачный союз

Алентова с самого начала знала — с подающим надежды Меньшовым звезд с неба хватать не придется. Однако в 1962 году все-таки вышла за него замуж. Вскоре после свадьбы молодоженам пришлось разъехаться — Вера получила работу в Москве, а Владимира распределили в театр Ставрополя. Только через пару лет начинающий режиссер вернулся в столицу, а в 1969 году у возлюбленных родилась единственная дочь — Юлия.

Воспитание и взросление дочери Юлии

После рождения дочери Меньшов из-за финансовых проблем все больше стал уделять времени работе, что очень обижало Алентову. В результате многочисленных ссор супруги с 1973 года жили порознь. Однако режиссер не забывал навещать супругу и ребенка — он часто привозил маленькой Юле подарки. Однако вскоре артист, не в силах больше терпеть разлуку, сошелся с Верой.

При этом единственная дочь много значила для Владимира. Несмотря на свой нынешний звездный статус, Меньшовой-младшей с самого начала были противны выходки «золотой молодежи». Отчасти это была заслуга самого режиссера — в детстве он часто отправлял Юлю в деревню, чтобы та привыкла добиваться желаемого своим трудом.

ТАСС / Куров Александр

Слухи о романе на стороне

Владимир Меньшов, действительно, уделял все внимание дочери. Однако не так давно в прессе просочились слухи о том, что во время долгого перерыва в отношениях с Алентовой актер закрутил роман с актрисой Людмилой Туевой. Тогда же якобы выяснилось, что отцом ребенка Туевой стал Меньшов. Однако Владимир опроверг все слухи в передаче Бориса Корчевникова, сообщив, что никакого сына Александра у него нет.

«Нет у меня сына Александра, и правда, не стоит даже… Это какая-то ерунда, поверьте. Так вот ляпнем, а потом будет гулять в интернете, что Меньшов отказывается от своего сына… От сына не отказываюсь, но его зовут не Александр, а Николай!» —сообщил Меньшов.

К слову, что слухи о похождениях советского и российского режиссера Владимира Меньшова не повлияли на дальнейшие отношения с единственной и главной супругой в его жизни — Верой, с которой он успел прожить почти до бриллиантовой свадьбы.

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