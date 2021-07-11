Трагедия обрушилась на семью звезды «Уральских пельменей» Вячеслава Мясникова
Ранее шоумен сообщал, что его родители инфицированы коронавирусом.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актер популярного шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников потерял отца. Ранее известный юморист сообщал, что его родители борются с коронавирусной инфекцией. Близкие родственники артиста были госпитализированы. По словам Мясникова, медики оказывали должное лечение, но спасти отца актера им не удалось. Мужчина скончался. Трагической новостью шоумен поделился с подписчиками на своей странице в Instagram.
«Папа! Сегодня в больнице не стало моего папы! Как же это тяжело… Дорогой мой, как же так?!» — написал он.
Участник «Уральских пельменей» в память о близком человеке поделился архивными фотографиями из семейного альбома. Артист показал не только совместные снимки с родителями, но и кадры, снятые в молодости мужчины. Подписчики Вячеслава Мясникова поддержали знаменитость в комментариях.
«Тяжело, когда уходят родные, уходят навсегда. Мои соболезнования!»;
«Пусть земля ему будет пухом…»;
«Папа всегда в сердце остается! Крепитесь!» — написали слова поддержки поклонники артиста.
Об отце Мясникова широкой общественности ничего неизвестно. Судя по фотографиям, мужчина служил в пограничных войсках и увлекался мотоциклами. Глава большого семейства также любил проводить время с внуками. У Вячеслава и его супруги Надежды трое сыновей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Юлия Михалкова объяснила уход из «Уральских пельменей».
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