Трагедия обрушилась на семью звезды «Уральских пельменей» Вячеслава Мясникова

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Карина Исхакова
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Ранее шоумен сообщал, что его родители инфицированы коронавирусом.

Трагедия обрушилась на семью звезды «Уральских пельменей» Вячеслава Мясникова

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Тема:
Эпидемия коронавируса

Актер популярного шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников потерял отца. Ранее известный юморист сообщал, что его родители борются с коронавирусной инфекцией. Близкие родственники артиста были госпитализированы. По словам Мясникова, медики оказывали должное лечение, но спасти отца актера им не удалось. Мужчина скончался. Трагической новостью шоумен поделился с подписчиками на своей странице в Instagram.

«Папа! Сегодня в больнице не стало моего папы! Как же это тяжело… Дорогой мой, как же так?!» — написал он.

Instagram @miasnikov.s

Участник «Уральских пельменей» в память о близком человеке поделился архивными фотографиями из семейного альбома. Артист показал не только совместные снимки с родителями, но и кадры, снятые в молодости мужчины. Подписчики Вячеслава Мясникова поддержали знаменитость в комментариях.

«Тяжело, когда уходят родные, уходят навсегда. Мои соболезнования!»;

«Пусть земля ему будет пухом…»;

«Папа всегда в сердце остается! Крепитесь!» — написали слова поддержки поклонники артиста.

Об отце Мясникова широкой общественности ничего неизвестно. Судя по фотографиям, мужчина служил в пограничных войсках и увлекался мотоциклами. Глава большого семейства также любил проводить время с внуками. У Вячеслава и его супруги Надежды трое сыновей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Юлия Михалкова объяснила уход из «Уральских пельменей».

Тема:
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