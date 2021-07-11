«Два раза открывал глаза»: жена Мамонова рассказала, как врачи выводят его из комы

Состояние актера и музыканта Петра Мамонова врачи по-прежнему оценивают, как крайне тяжелое, однако его постепенно пытаются перевести с искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на самостоятельное дыхание. Об этом рассказала супруга артиста Ольга Мамонова. По ее словам, муж уже дважды открывал глаза, однако о скором выздоровлении пока, похоже, речи не идет.

Несмотря на сложность ситуации, Мамонова полностью доверяет специалистам клиники для пациентов с коронавирусом в подмосковной Коммунарке, где получает интенсивную терапию ее супруг. Смелых прогнозов доктора не делают, но и надежды на благополучный исход не теряют.

«Состояние оценивают врачи, как крайне тяжелое, уже 15 суток как. 11 суток на ИВЛ, каждое третье дыхание врачи пытаются сделать самостоятельным, по-моему, у него получается. Его выводят из комы, потихонечку получается — он и глаза открыл два раза, но пока ничего не понимает… Все внутренние органы работают самостоятельно, только дыхание на ИВЛ», — рассказала Мамонова.

Как отметила жена актера, ввести человека в состояние комы — дело одного мгновения, а вернуть к жизни после тяжелой болезни — на это может потребоваться много времени. Врачи призывают Ольгу Мамонову набраться терпения и обещают сделать все, что от них зависит. Медики сказали, что очень любят Петра Мамонова за его творчество и постараются во что бы то ни стало вернуть ему здоровье.

Что удивительно, добавила Мамонова, она не подхватила коварную инфекцию — накануне получила очередной отрицательный результат ПЦР-теста. Несмотря на то, что она (по собственному описанию) «щуплая, и непонятно, в чем душа держится», а также часто контактирует с людьми, женщину беда обошла стороной.

«Я каждую неделю в Москву, в подземку спускаюсь, а от средства для дезинфекции рук у меня аллергия, я их не дезинфицирую — и ничего. А этот сидит тут в деревне — и будьте любезны! И все это мгновенно как-то произошло, мы даже понять не успели!.. А уж потом почасово пошло угасание человека», — поделилась Мамонова.

Бригада скорой помощи увезла Петра Мамонова из загородного дома в столичную Коммунарку 27 июня. Некоторое время артист лечился от подтвержденного тестом коронавируса дома, но позже начал задыхаться, потому и пришлось его госпитализировать. Кроме инфекции, у артиста обнаружили вирусную пневмонию.

Мамонов — советский и российский актер, рок-музыкант, поэт, радиоведущий, а также основатель и лидер андеграунд-группы «Звуки Му». Артист известен широкому зрителю по фильмам «Такси-блюз» и «Остров» Павла Лунгина и картинам Сергея Лобана «Пыль» и серии «Шапито-шоу». Он также сыграл вместе с лидером группы «Кино» Виктором Цоем в культовой драме «Игла».

В 2007 году благодаря «Острову» Мамонов получил престижные премии «Золотой орел» и «Ника» за лучшую мужскую роль. У него также есть «Ника» (в той же категории) за участие в «Такси-блюз». Президент РФ Владимир Путин накануне наградил находящегося в реанимации артиста орденом дружбы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Мамонова пожаловалась на людей, «похоронивших» ее мужа. Госпитализация актера стала поводом для слухов — то ему якобы пересаживают отказавшие почки, а то вовсе прощаются с покойным. Уставшая от лжи супруга Мамонова прояснила ситуацию.