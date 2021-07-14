Почему Пугачева развелась с режиссером Стефановичем, который сделал ее звездой?

Вечером 13 июля не стало российского режиссера, сценариста и актера Александра Стефановича. Его жизнь была яркой и насыщенной, а карьера весьма успешной. Но знают деятеля искусств, пожалуй, больше как второго супруга народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Поговаривают, именно он сделал из простой певицы звезду.

Почему звездный брак распался и чем Пугачева отплатила некогда любимому мужчине за годы счастья и славу — вспоминает 5-tv.ru.

Брак по любви?

Пугачева познакомилась со Стефановичем благодаря поэту Леониду Дербеневу. Алла Борисовна вышла замуж за Александра Борисовича в 1977 году, после расставания с отцом своей дочери-певицы Кристины Орбакайте. Всего у звезды было пять браков, и о каждом из своих любимых мужчин она отзывается очень тепло. О каждом, кроме режиссера.

Звезде претило, что тот называл себя ее «создателем». Стефанович почти в каждом интервью заявлял: Пугачева обязана ему и состоянием, и признанием, и внешностью. Да-да. Как-то раз Александр Борисович поведал, что лично занимался здоровьем и красотой супруги, что уж говорить о продвижении по карьерной лестнице.

«Чтобы привести ее в форму перед важными съемками или выступлениями, я ее клал в Институт курортологии на Новом Арбате. И там довольно успешно боролись с помощью диеты и физиотерапии с лишним весом, она сразу же приходила в форму. Ей там препараты давали, они стабилизировали ее вес», — приводит цитату из интервью Стефановича «Вокруг.ТВ».

Мало того, постоянно всплывала информация, что Александра Борисовича Кристина Орбакайте называла папой. На словах все было прекрасно, но спустя три года, в 1981-м, селебрити официально развелись.

ТАСС / Машков Юрий

Комментировать решение Пугачева долгое время отказывалась. Стефанович же высказывал разные версии, начиная с банальной «не сошлись характерами» до упреков звезды в том, что она его «не ценила». Правда всплыла спустя почти 40 лет. Примадонна российской эстрады призналась, что этот союз изначально был фиктивным.

«Он говорил, что Кристина всегда называла его папой. Он знал, что этот брак фиктивный, чтобы получить прописку в Москве и прекрасно понимал, что не хватало еще, чтобы его папой звали. Кристина иногда путала, но он всегда пресекал, говорил: „Ни за что и никогда не зови меня папой, называй Алекс!“ И все время: „Я сделал, я ее сделал“. Чего-то ты сделал?!» — возмущалась Алла Пугачева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Стефанович умер на 77-м году жизни. Несколько дней назад у него подтвердился COVID.