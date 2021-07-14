Какое наследство и кому оставил режиссер Александр Стефанович?

На 77-м году жизни 13 июля скончался знаменитый российский режиссер Александр Стефанович. По воспоминаниям коллег, жизнь его была насыщенной и интересной: брак с певицей Аллой Пугачевой, постоянные съемки фильмов, выгодные контракты на написание сценариев. В общем, можно только позавидовать! Но более всего публику волнует не то, как строил карьеру творец, а что оставил после себя — деньги, недвижимость?

По информации ФАН, особых накоплений у режиссера не было. Однако выяснилось, что на Стефановича зарегистрированы две жилплощади. Речь идет о доме в Подмосковье и квартире в столице. Последняя, как оказалось, стоит приличных денег.

«Дом в деревне Власьево Волоколамского района вначале был куплен его матери Ядвиге Стефанович, потом перешел к нему. Квартира недалеко от Патриарших прудов в Спиридоньевском переулке — 101,3 квадратных метра», — уточнило агентство.

По официальным данным, кадастровая стоимость элитной квартиры Александра Борисовича — более 35 миллионов рублей. Но на практике реальная цена при продаже недвижимости может быть в несколько раз выше. Судя по метражу указанной жилплощади и ее удобному расположению в Москве, щедрый покупатель смело даст все 100 миллионов.

Кому именно из близких родственников режиссера достанется его наследство — пока непонятно. Если верить имеющейся информации, детей у Александра Борисовича не было, равно как и жены. После развода с Аллой Пугачевой он больше не решался регистрировать отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, когда и где состоится церемония прощания с умершим от последствий коронавируса Александром Стефановичем.