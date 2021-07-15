Что могло привести к смерти Петра Мамонова
Актер и основатель группы «Звуки Му» скончался 15 июля в возрасте 70 лет.
Фото, видео: ТАСС / Джавахадзе Зураб; 5-tv.ru
Известный российский актер и музыкант, основатель группы «Звуки Му» Петр Мамонов скончался в четверг, 15 июля, в возрасте 70 лет. Официальная причина его смерти врачами пока не названа, однако не секрет, что последние две недели он находился на границе жизни и смерти.
Он находился в больнице в Коммунарке, куда его экстренно госпитализировали 1 июля с диагностированным коронавирусом. Еще недавно сообщалось, что музыкант вышел из комы и открыл глаза, но после этого его состояние резко ухудшилось.
Памяти Петра Мамонова: От рокера до отшельника
Супруга артиста в интервью 5-tv.ru говорила, что его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Он полностью зависел от ИВЛ. И 19 дней находился в коме. Попыток самостоятельного дыхания не было.
Кроме того появлялась информация, что у него развился сепсис, однако эти сведения супруга Петра Мамонова позже опровергла. Также ходили слухи, что у звезды отказывало сердце и почки, поэтому ему установили аппарат мультфильтрат для гемодиализа. Официально врачи диагностировали у звезды полиорганную недостаточность и запущенную пневмонию.
Ранее 5-tv.ru рассказал, кто мог заразить Петра Мамонова коронавирусом.
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