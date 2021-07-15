Что могло привести к смерти Петра Мамонова

Известный российский актер и музыкант, основатель группы «Звуки Му» Петр Мамонов скончался в четверг, 15 июля, в возрасте 70 лет. Официальная причина его смерти врачами пока не названа, однако не секрет, что последние две недели он находился на границе жизни и смерти.

Instagram @petr_mamonov_life

Он находился в больнице в Коммунарке, куда его экстренно госпитализировали 1 июля с диагностированным коронавирусом. Еще недавно сообщалось, что музыкант вышел из комы и открыл глаза, но после этого его состояние резко ухудшилось.

Памяти Петра Мамонова: От рокера до отшельника

Супруга артиста в интервью 5-tv.ru говорила, что его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Он полностью зависел от ИВЛ. И 19 дней находился в коме. Попыток самостоятельного дыхания не было.

Кроме того появлялась информация, что у него развился сепсис, однако эти сведения супруга Петра Мамонова позже опровергла. Также ходили слухи, что у звезды отказывало сердце и почки, поэтому ему установили аппарат мультфильтрат для гемодиализа. Официально врачи диагностировали у звезды полиорганную недостаточность и запущенную пневмонию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто мог заразить Петра Мамонова коронавирусом.