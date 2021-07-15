Стало известно, где похоронят лидера «Звуков Му» Петра Мамонова. По информации источника ТАСС, музыкант и актер Петр Мамонов, который умер в возрасте 70 лет в четверг, 15 июля, найдет свое последнее пристанище на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве.

Известный актер и музыкант, основатель группы «Звуки Му» Петр Мамонов последние две недели находился в больнице в Коммунарке, куда его экстренно госпитализировали 1 июля с диагностированным коронавирусом. Перед смертью артист в течение 15 суток пребывал в состоянии искусственной комы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что могло стать причиной смерти Петра Мамонова.