Стало известно, где похоронят лидера «Звуков Му» Петра Мамонова
Музыкант и актер Петр Мамонов умер в возрасте 70 лет в четверг, 15 июля.
Фото, видео: РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru
Стало известно, где похоронят лидера «Звуков Му» Петра Мамонова. По информации источника ТАСС, музыкант и актер Петр Мамонов, который умер в возрасте 70 лет в четверг, 15 июля, найдет свое последнее пристанище на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве.
Известный актер и музыкант, основатель группы «Звуки Му» Петр Мамонов последние две недели находился в больнице в Коммунарке, куда его экстренно госпитализировали 1 июля с диагностированным коронавирусом. Перед смертью артист в течение 15 суток пребывал в состоянии искусственной комы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что могло стать причиной смерти Петра Мамонова.
- 15 июл
- Что станет с последним фильмом Мамонова после его смерти?
- 15 июл
- Памяти гения: РЕН ТВ покажет один из последних концертов Петра Мамонова
- 15 июл
- Борис Гребенщиков не смог подобрать слова, узнав о смерти Петра Мамонова
- 15 июл
- «Комариными шажками в царство небесное»: ушел из жизни культовый музыкант Петр Мамонов
- 15 июл
- Гений с тяжелым характером: музыкант Коврига о покойном друге Петре Мамонове
- 15 июл
- «Чувствую себя осиротевшим»: режиссер Лунгин прокомментировал новость о смерти Мамонова
- 15 июл
- «Прогноз все хуже»: анестезиолог оценил шансы на выход МакSим из комы
- 15 июл
- «Умер в Коммунарке»: жена Петра Мамонова прокомментировала известие о смерти музыканта
- 15 июл
- Что могло привести к смерти Петра Мамонова
- 15 июл
- Памяти Петра Мамонова: От рокера до отшельника
Читайте также
73%
0.10 87.83
0.44
Нашли ошибку?