«Могу смеяться»: Меньшова ответила на упреки в хорошем настроении вскоре после похорон

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова рассказала подписчикам на своей странице в Instagram, как складывается ее жизнь после смерти отца. Несмотря на всю боль, она впервые смогла улыбнуться и даже засмеяться. Это вызвало шквал критики в ее адрес, но знаменитость нашла, что ответить хейтерам.

Приятные эмоции у Юлии Меньшовой вызвал недавно подаренный букет. «Облако из цветов» — как она сама назвала презент — артистка получила после спектакля. Цветочная композиция была настолько большой, что ей пришлось добираться до дома с мужем на машине. Хотя до вручения букета актриса планировала совершить вечерний променад после работы.

«Я, просто покачиваясь, выходила на поклон и с огромным трудом принимала еще цветы, которые мне дарили. Мои партнеры смотрели на меня с потрясением. Мне кажется, что такие букеты я не то, чтобы на сцене, в жизни редко получала», — рассказала актриса.

Instagram @juliavmenshova

Дома Юлия Меньшова столкнулась с новой проблемой — не было вазы, подходящей по размерам. Актриса боялась, что ей придется поставить роскошную композицию в ведро. Однако, после долгих поисков, она смогла найти нужную вазу для своего букета.

Стоило актрисе и телеведущей поделиться своей радостью. На нее тут же налетели хейтеры. Кто-то из подписчиков знаменитости осудил ее за улыбку после похорон отца. Меньшову упрекнули в том, как ей не стыдно смеяться, ведь еще не прошло 40 дней со смерти ее родителя.

«Ну вот так вот. Могу. Могу смеяться. И у меня сегодня прекрасное настроение», — цитирует ответ актрисы сайт Teleprogramma.pro.

Меньшова добавила, что она очень любит одно выражение: «Как люди ужасны, и как они прекрасны». Актриса подчеркнула, что сейчас эта фраза отлично описывает сложившуюся ситуацию. Кто-то осуждает знаменитость за смех после смерти отца. А кто-то старается отвлечь телеведущую от грустных мыслей и дарит ей роскошные букеты.

Со смерти кинорежиссера Владимира Меньшова прошло чуть менее двух недель. Он скончался в возрасте 81 года от последствий коронавируса. Смерть создателя оскароносного фильма «Москва слезам не верит» стала неожиданностью для близких, коллег и почитателей творчества великого режиссера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Меньшова показала последнее интервью с отцом через девять дней после его смерти.