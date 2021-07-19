Готовность номер один: На какие регионы РФ обрушится новая волна аномальной жары

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В некоторых областях температура превысит 40 градусов.

Фото, видео: Depositphotos / catalin205; 5-tv.ru

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Погода

Российские регионы на этой неделе ожидает очередная волна аномальной жары. Так, на Кубани объявлено экстренное предупреждение. В регионе в ближайшие дни температура превысит 40 градусов. Ни ветра, ни дождя там не увидят как минимум еще неделю.

Готовиться к аномальному зною в МЧС предупредили и жителей Волгоградской области. Там столбики термометров поднимутся аж до 42 градусов. Медики рекомендуют жителям не выходить на улицу в обеденное время и по возможности не работать долго под прямыми солнечными лучами.

А в Якутии из-за сухой погоды резко ухудшилась ситуация с природными пожарами. Полыхает уже миллион гектаров леса. Небо на километры затянуто дымовой завесой. Местные жители задыхаются от ядовитого смога. Аэропорты не работают – переведены в режим черного неба. На борьбу с огнем сейчас брошены все силы МЧС. Помогают пожарные из других регионов, а также добровольцы.

Тема:
Погода
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