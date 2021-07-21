«Я уже прощалась со всеми»: Маргарита Агибалова о госпитализации с COVID-19

Звезда «Дома-2» Маргарита Агибалова сообщила подписчикам о госпитализации с коронавирусной инфекцией. Экс-участница телестройки уже несколько лет живет с мужем Павлом Марсо на Кипре. О том, как проходило ее лечение на острове, а также о страшных симптомах недуга, которые перепугали Агибалову до смерти, она рассказала в очередном посте в Instagram. По словам Маргариты, COVID-19 оказался для нее настоящим испытанием.

«Это ковид, детка! Или как быстро скинуть вес. Шутки шутками, а буквально пару дней назад я уже прощалась со всеми», — призналась она.

Болезнь поначалу проявила себя скромно, и звезда реалити решила, что просто простудилась. Но спустя некоторое время у нее резко подскочила температура тела — показатель в 39 градусов не удавалось сбить никакими лекарствами. Агибалова испытывала озноб и сильнейшую потливость. Потом наступило временное облегчение, самочувствие почти пришло в норму, но на четвертый день коронавирус ударил с новой силой.

Instagram @margarita_marceux

«Мне сдавило грудь, и я не могла продохнуть, все время было ощущение сильной тахикардии, тяжести в груди, сложно было дышать. Так я провела два дня без перерыва! Две ночи без сна, в принципе. Как только я засыпала меня моментально выдергивало из сна ощущение, что я задыхаюсь. Не могла ни есть, ни пить, ни спать…» — рассказала бывшая участница «Дома-2».

В больнице, по словам Агибаловой, ей никто особо не помог. После капельницы врачи заявили, что симптомы, которые испытала пациентка говорят о панической атаке. Однако ПЦР-тест оказался положительным, и Маргариту отправили на карантин в специальный отель. Павла Марсо, у которого также был выявлен COVID-19, из-за отсутствия специфических признаков недуга, отправили на домашний карантин.

Как отметила Агибалова, лечение ей назначал знакомый доктор дистанционно, что не одобрили ее подписчики. Неблагоразумно, увещевали они, соглашаться на терапию через Instagram. Сама же экс-участница реалити-шоу заявила, что надо было не бояться вакцинации и пройти ее раньше — авось, не пришлось бы переживать за собственную жизнь.

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