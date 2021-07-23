Срочно к врачу! Ученые выявили опасную «побочку» COVID-19
Специалисты Минздрава призывают граждан не пренебрегать медицинским осмотром. В противном случае тяжелых последствий коронавируса не избежать.
Фото: Depositphotos / ras-slava
Эксперты Минздрава выявили опасную закономерность у перенесших COVID-19 пациентов. Около 20-30% выздоровевших подвержены высокому риску образования тромбов в кровеносных сосудах.
Как правило, происходит это из-за «застаивания» или «сгущения» крови. Если не выявить проблему на ранней стадии и не решить ее, велика вероятность смертельного исхода. Именно поэтому в памятке Минздрава указана рекомендация посещать медицинских специалистов даже после полного выздоровления от коронавируса.
К слову, с 1 июля в России стартовала углубленная диспансеризация граждан, перенесших COVID. Пройти ее можно в поликлинике по месту прикрепления. При себе достаточно иметь только полис и паспорт.
URA.RU напоминает, что есть ряд признаков, свидетельствующих о возможном образовании тромбов в том же головном мозге. Во-первых, это сильная головная боль. Во-вторых, нарушение симметрии лица. Речь в таких случаях часто путается, а зрение ухудшает. Однако важно помнить, что тромбы могут образоваться в любой части тела человека. Часто это происходит совершенно внезапно и врачи оказываются бессильны.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как долго может длиться постковидный синдром.
- 23 июл
- «Надеюсь его скоро увидеть»: сын Боярского рассказал о самочувствии отца после выписки
- 23 июл
- Заказывал в палату фастфуд: переболевшего COVID-19 Боярского выписали из больницы
- 22 июл
- От «Альфы» до «Дельты: тест-система для выявления новых штаммов COVID появилась в РФ
- 22 июл
- В России выявили «Гамма»-штамм коронавируса — стоит ли бояться?
- 21 июл
- «Правило швейцарского сыра»: врач назвал условие победы над COVID-19
- 21 июл
- К чему может привести введение COVID-паспортов в Европе?
- 21 июл
- Крым могут закрыть для туристов при ухудшении ситуации с коронавирусом
- 21 июл
- Биолог оценил вероятность появления более смертоносного штамма коронавируса
- 21 июл
- Сорняк против вируса: ученые выяснили, что экстракт полыни подавляет COVID-19
- 21 июл
- Штамм и мат: ВОЗ предупредила о появлении новой мутации коронавируса
Читайте также
76%
0.08 86.85
-0.07
Нашли ошибку?