Жорин оценил позицию прокуратуры о «чрезмерно мягком» приговоре Эдварду Билу

Прокуратура обжаловала приговор, вынесенный Пресненским судом Москвы в отношении блогера Эдварда Била (настоящее имя Эдуард Биль — прим. ред.) по делу о массовом ДТП. Ранее блогеру назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на три года. Адвокат подсудимого Сергей Жорин заявил 5-tv.ru, что не согласен с позицией обвинения.

«Приговор не является чрезмерно мягким, учитывая то обстоятельство, что Эдуард признал вину, примирился с потерпевшей, возместил вред здоровью, имущественный, моральный вред. В ходе следствия и в ходе суда было заявлено ходатайство потерпевшей о прекращении уголовного преследования в отношении Эдуарда Биля», — подчеркнул звездный юрист.

По его словам, при вынесении приговора суд фактически на 100% удовлетворил требование прокуратуры, и непонятно, почему позиция стороны обвинения изменилась. Также остается неясным, какое наказание прокурор считает адекватным.

Жесткая авария с участием нескольких легковых авто при участии Эдварда Била произошла 1 апреля на Садовом кольце в Москве. В ДТП серьезно пострадала консультант Госдумы РФ Мария Артемова. Она какое-то время провела в коме, затем ей сделали несколько операций, сейчас же состояние девушки не вызывает опасений.

Бил вину в случившемся признал и даже попытался нормализовать отношения с потерпевшей. Он выплатил женщине около 11 миллионов рублей на лечение. Ее семья осталась довольна приговором.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эдварду Билу могут предъявить претензии другие участники ДТП.