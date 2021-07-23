Жорин оценил позицию прокуратуры о «чрезмерно мягком» приговоре Эдварду Билу

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Егор Измалкин
Эксклюзив 3 218

Известному блогеру и пранкеру назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на три года из-за массовой аварии в Москве.

Фото, видео: Вконтакте @ bil__edward; 5-tv.ru

Тема:
Авария с блогером Эдвардом Билом

Прокуратура обжаловала приговор, вынесенный Пресненским судом Москвы в отношении блогера Эдварда Била (настоящее имя Эдуард Биль — прим. ред.) по делу о массовом ДТП. Ранее блогеру назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на три года. Адвокат подсудимого Сергей Жорин заявил 5-tv.ru, что не согласен с позицией обвинения.

«Приговор не является чрезмерно мягким, учитывая то обстоятельство, что Эдуард признал вину, примирился с потерпевшей, возместил вред здоровью, имущественный, моральный вред. В ходе следствия и в ходе суда было заявлено ходатайство потерпевшей о прекращении уголовного преследования в отношении Эдуарда Биля», — подчеркнул звездный юрист.

По его словам, при вынесении приговора суд фактически на 100% удовлетворил требование прокуратуры, и непонятно, почему позиция стороны обвинения изменилась. Также остается неясным, какое наказание прокурор считает адекватным.

Жесткая авария с участием нескольких легковых авто при участии Эдварда Била произошла 1 апреля на Садовом кольце в Москве. В ДТП серьезно пострадала консультант Госдумы РФ Мария Артемова. Она какое-то время провела в коме, затем ей сделали несколько операций, сейчас же состояние девушки не вызывает опасений.

Бил вину в случившемся признал и даже попытался нормализовать отношения с потерпевшей. Он выплатил женщине около 11 миллионов рублей на лечение. Ее семья осталась довольна приговором.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эдварду Билу могут предъявить претензии другие участники ДТП.

Тема:
Авария с блогером Эдвардом Билом
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