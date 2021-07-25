«Жизнь одна»: Кафельникова показала, как Бузова ушла в отрыв на танцполе

Модель и дочь известного теннисиста Алеся Кафельников показала в Instagram сторис со светской вечеринки. Все внимание на кадрах было приковано к одной из звездных гостей вечера — ведущей Ольге Бузовой.

Знаменитая блондинка вернулась в Москву из Африки, где принимала участие в съемках шоу. На концерте Бузова поразила своими танцами даже недавно ставшую мамой Кафельникову, известную в прошлом своим бунтарским образом жизни и любовью к вечеринкам.

«Кайфуйте, жизнь одна», — подписала сторис модель.

Instagram @kafelnikova_a

Бузова «ворвалась» на танцпол и показала страстные и горячие, как солнце в Африке, танцы. Ведущая активно трясла головой и размахивала длинными волосами, а в один момент пропала из кадра, по всей видимости, просто присев в зрительном зале. Почему телеведущая вела себя так своеобразно, непонятно: возможно, она погрузилась в атмосферу концерта и веселилась, не обращая ни на кого внимания, а возможно, таким жарким танцам поспособствовал алкоголь.

Ведущая часто дает поводы для обсуждения коллегам и подписчикам. Ранее 5-tv.ru писал, что комедийная актриса Марина Федункив высмеяла Ольгу Бузову, оголяющую ягодицы.