Мировые СМИ отреагировали на парад в День ВМФ России

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Анна Васильева
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25 июля состоялся праздник всех российских моряков, на котором РФ продемонстрировала всю мощь отечественного флота.

Мировые СМИ отреагировали на парад в День ВМФ России

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

Тема:
День ВМФ

Мировые СМИ оценили военно-морской парад, который прошел в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ 25 июля. В иностранных изданиях уже появляются первые статьи, посвященные торжественному спуску судов на воду. 

Так, журналисты Daily Mail обратили внимание на то, что в  мероприятии приняли участие не только российские судна, но и корабли военно-морских сил Ирана, Пакистана и Индии. По словам автора статьи, опубликованной изданием, иранский фрегат «Саханд», прошедший по Неве, и морское судно «Макран» привлекли особое внимание военно-морских наблюдателей.

В статье международного агентства новостей Reuters, посвященной Дню ВМФ России, процитировали слова российского лидера Владимира Путина, который заявил, что российский флот может обнаружить любого врага и в случае необходимости нанести «непреодолимый удар».

По мнению зарубежных журналистов, данное предупреждение президент РФ решил озвучить после ситуации с британским эсминцем Defender, который 23 июня нарушил российскую морскую границу у мыса Фиолент в Крыму.

Ранее 5-tv.ru писал, что по старой традиции в последнее воскресенье июля россияне отмечают День Военно-морского флота. Торжественные парады сегодня прошли в разных регионах страны. Ликовали все: жители северных краев и южных, взрослые и дети. И хоть пандемия коронавируса в разгаре, благодаря работе журналистов и техников высокого класса, каждый мог наблюдать за праздничными мероприятиями даже из самых отдаленных уголков необъятной родины.

Тема:
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