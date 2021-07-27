«Надеюсь, пощадят»: иностранцы оценили мощь военно-морского флота России

В самом сердце Петербурга 25 июля состоялся Главный военно-морской парад России, в котором приняли участие свыше четырех тысяч военнослужащих, десятки боевых кораблей и летательных аппаратов Морской авиации ВМФ. При этом свидетелями необыкновенно яркого зрелища стали не только россияне, но и жители иностранных государств.

Одними из первых высоко оценили прошедший парад пользователи китайского сайта «Гуанча». Восточных соседей восхитили внушительные размеры российских кораблей. Так, один из комментаторов отметил, что «маленькие» китайские судна потерялись бы на фоне «таких гигантов». Некоторые китайцы от восторга даже заговорили метафорами, назвав крупный надводный корабль какой-то невероятной «силой».

Не менее яркие хвалебные отзывы о российском флоте оставили японские читатели Yahoo News Japan. Так, один из восточных пользователей удивился тому, как российскому государству удается поддерживать такой мощный ВМФ. Другой комментатор предположил, что присутствовавший на параде главнокомандующий при виде крупнейшей флотилии подумал: «Это перебор». Однако, по мнению японского пользователя с ником «A12», при таком количестве оружия России просто незачем тягаться с Западом и выставлять против него ВМС.

Поделились своими впечатлениями от парада также читатели британского издания Daily Mail. Они признали, что ни одно зарубежное государство чисто гипотетически не могло бы дать отпор России, которая обладает колоссальной военной мощью. Некоторые из них даже выразили надежду, что Россия «пощадит» Великобританию.

«Чувствую себя максимально дискомфортно сейчас, мы слабее русских. Надеюсь, они пощадят нас»

«Очень больно осознавать, что их технологии шагнули далеко вперед»

«Вам не нужны никакие ракеты, нацеленные на Британию, господин Путин, так как у нас в стране правит чересчур трусливый лидер, который при любом взрыве спрячется в холодильник», — писали они.

Британцы также выразили уважение президенту России Владимиру Путину, сказав, что он действительно «приносит стабильность» такому огромному государству. По словам зарубежных пользователей, они бы хотели иметь такого же сильного лидера в стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мировые СМИ отреагировали на парад в День ВМФ России.