Жалоба на приговор Михаилу Ефремову будет рассмотрена 15 сентября

Рассмотрение жалобы на приговор народному артисту РФ Михаилу Ефремову назначено на 15 сентября во втором кассационном суде общей юрисдикции. Об этом сообщили «Известиям» в суде.

«Дата ее рассмотрения кассационной жалобы на приговор Михаилу Ефремову назначена на 15 сентября, 10:00», — сообщили пресс-секретарь суда Динара Муслимова.

Защита в своей жалобе обращает внимание суда на возмещенный артистом моральный ущерб пострадавшим, раскаяние, а также положительные качества осужденного — до аварии много занимался благотворительностью, получил множество благодарностей и госнаград, а в колонии за время нахождения там у Ефремова не было ни одного замечания. Также адвокаты актера указывают на допущенные при рассмотрении дела ошибки и слабое здоровье их клиента, поэтому они просят снизить срок и перевести его в колонию-поселение.

В то же время прокуратура и пострадавшие по делу о громком ДТП в центре Москвы не согласны и просят оставить приговор в силе.

Громкая авария с участием Михаила Ефремова произошла в районе Садового кольца 8 июня 2020 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, актер выехал на встречную полосу движения, где лоб в лоб столкнулся с фургоном «Лада». Водитель российского авто Сергей Захаров скончался на утро в больнице. Суд приговорил его к восьми годам колонии, позже наказание сократили до 7,5 года.