Жалоба на приговор Михаилу Ефремову будет рассмотрена 15 сентября

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Светлана Шевченко
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Актер не оставляет надежд сократить срок пребывания в колонии после смертельного ДТП, виновником которого он стал год назад.

Жалоба на приговор Михаилу Ефремову будет рассмотрена 15 сентября

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Рассмотрение жалобы на приговор народному артисту РФ Михаилу Ефремову назначено на 15 сентября во втором кассационном суде общей юрисдикции. Об этом сообщили «Известиям» в суде.

«Дата ее рассмотрения кассационной жалобы на приговор Михаилу Ефремову назначена на 15 сентября, 10:00», — сообщили пресс-секретарь суда Динара Муслимова.

Защита в своей жалобе обращает внимание суда на возмещенный артистом моральный ущерб пострадавшим, раскаяние, а также положительные качества осужденного — до аварии много занимался благотворительностью, получил множество благодарностей и госнаград, а в колонии за время нахождения там у Ефремова не было ни одного замечания. Также адвокаты актера указывают на допущенные при рассмотрении дела ошибки и слабое здоровье их клиента, поэтому они просят снизить срок и перевести его в колонию-поселение.

В то же время прокуратура и пострадавшие по делу о громком ДТП в центре Москвы не согласны и просят оставить приговор в силе.

Громкая авария с участием Михаила Ефремова произошла в районе Садового кольца 8 июня 2020 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, актер выехал на встречную полосу движения, где лоб в лоб столкнулся с фургоном «Лада». Водитель российского авто Сергей Захаров скончался на утро в больнице. Суд приговорил его к восьми годам колонии, позже наказание сократили до 7,5 года.

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