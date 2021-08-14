В Гидрометцентре назвали регионы, на которые обрушится опасная погода
По прогнозам Романа Вильфанда, ливни, грозы и град могут накрыть некоторые субъекты РФ 14 и 15 августа.
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в ближайшие дни в ряд России придет опасная погода. 14 и 15 августа синоптик пообещал ливни, грозы, град, шквалы ветра до 20-27 метров в секунду. С ними столкнутся жители Сочи, Крыма, Ростовской и Саратовской областей, Северной Осетии, Адыгеи, Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и Красноярского края.
«14 августа, ночью и утром 15 августа в Сочи сохранятся ливни с грозами, град, шквалистое усиление ветра до 22-27 метров в секунду. Это близко к ураганному ветру. В ночь на 14 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди — выпадет более 50 миллиметров. Для Крыма это небывалые дожди, причем они будут с грозами, крупным градом, шквалом ветра до 25 метров в секунду», — цитирует Вильфанда ТАСС.
Также, по словам главы Гидрометцентра, Краснодарский край могут настигнуть смерчи. В Ростовской области, Северной Осетии, Адыгее, Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии ожидаются ливни, грозы, град, ветер до 20-25 метров в секунду. А в Эвенкийском районе Красноярского края, а также в Саратовской области в эти дни прогнозируется крупный град.
«Крупный град — это очень опасное явление. Он вредит не только посевам, автомобилям, но и угрожает жизни людей напрямую», — добавил Вильфанд.
Ранее 5-tv.ru писал, что метеорологи объяснили, почему в России «старый» климат сменился на «новый».
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