В Гидрометцентре назвали регионы, на которые обрушится опасная погода

|
Анна Васильева
1 176

По прогнозам Романа Вильфанда, ливни, грозы и град могут накрыть некоторые субъекты РФ 14 и 15 августа.

В Гидрометцентре назвали регионы, на которые обрушится опасная погода

Фото: Depositphotos / Gladkov

Тема:
Погода

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в ближайшие дни в ряд России придет опасная погода. 14 и 15 августа синоптик пообещал ливни, грозы, град, шквалы ветра до 20-27 метров в секунду. С ними столкнутся жители Сочи, Крыма, Ростовской и Саратовской областей, Северной Осетии, Адыгеи, Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и Красноярского края.

«14 августа, ночью и утром 15 августа в Сочи сохранятся ливни с грозами, град, шквалистое усиление ветра до 22-27 метров в секунду. Это близко к ураганному ветру. В ночь на 14 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди — выпадет более 50 миллиметров. Для Крыма это небывалые дожди, причем они будут с грозами, крупным градом, шквалом ветра до 25 метров в секунду», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Также, по словам главы Гидрометцентра, Краснодарский край могут настигнуть смерчи. В Ростовской области, Северной Осетии, Адыгее, Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии ожидаются ливни, грозы, град, ветер до 20-25 метров в секунду. А в Эвенкийском районе Красноярского края, а также в Саратовской области в эти дни прогнозируется крупный град.

«Крупный град — это очень опасное явление. Он вредит не только посевам, автомобилям, но и угрожает жизни людей напрямую», — добавил Вильфанд.

Ранее 5-tv.ru писал, что метеорологи объяснили, почему в России «старый» климат сменился на «новый».

Тема:
Погода
14 авг
В Анапе начали массово эвакуировать туристов из-за подтоплений
13 авг
Большая вода пришла в Анапу: разрушена дамба, машины сносит мощными потоками
13 авг
События с наводнениями в Крыму признали ЧС федерального масштаба
13 авг
Метеорологи объяснили, почему в России «старый» климат сменился на «новый»
13 авг
На Крым и Кубань обрушились мощнейшие ливни. Жителей готовят к эвакуации
12 авг
В центре «Фобос» дали прогноз погоды для юга России: «Библейский потоп»
12 авг
Совсем недавно горевшую Турцию затопили ливни
12 авг
Антициклон «Люцифер» помог Италии установить рекордную для всей Европы жару
12 авг
Ливень заблокировал трассу и затопил дома под Симферополем
11 авг
Ливни, грозы и шквалистый ветер затопили улицы Вологды

Читайте также

+13° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
73.47
-0.10 86.22
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:14
Попавший в ДТП во Владимирской области автобус перевозил паломников
11:09
Пять миллионов человек срочно эвакуируют из-за наводнения в Японии
10:49
Мужчина избил 13-летнего ребенка на глазах у прохожих в центре Петербурга
10:38
МакSим частично потеряла память после выхода из комы
10:34
Число пострадавших при взрыве в воронежском автобусе увеличилось до 24
10:32
Появились кадры со дна озера на Камчатке, куда рухнул вертолет Ми-8 с туристами

Сейчас читают

Вячеслав Дацик — Даниял Эльбаев, обзор боя
Водитель взорвавшегося в Воронеже автобуса рассказал о произошедшем
Машина утонула в Анапе по пути в аэропорт
Александр Васильев рассказал, каких женщин богатые мужчины хотят в содержанки
В Самаре оцепили территорию вокруг автомобиля с тротиловыми шашками

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака