Суперураган срывает крыши домов, рушит стены и валит деревья в Москве
Испуганные жители столицы показали в сети кадры непогоды, накрывшей город.
Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; Соцсети
Москву накрыл сильный ураган 18 августа. Жители столицы, не ожидавшие непогоды такой силы, публикуют в сети шокирующие кадры.
Судя по видео, сильный шквалистый ветер не щадит ничего вокруг. Он срывает крыши домов и оставляет здания без облицовки, валит деревья и фонарные столбы прямо на авто, в которых находятся люди. Также ураган раскачивает фасадные подъемники, в которых еще трудятся строители. Рабочим приходится буквально выпрыгивать из железных конструкций, которые «разгулялись» с большой скоростью.
«Ветер повалил более 15 деревьев, часть из которых упала на автомобили. Более шести машин повреждено», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Не повезло с погодой не только москвичам, но и жителям Московской области. Например, в городе Подольск рухнула целая стена на Комсомольской улице. Кирпичная кладка просто не выдержала порывов ветра. Также известно, что из-за непогоды в аэропортах столицы отменили и задержали более 60 рейсов.
К слову, 18 августа столичный главк МЧС предупреждал горожан о ливнях, граде и шквалистом ветре до 25 метров в секунду. Спасатели рекомендуют автомобилистам снизить скорость и избегать опасных маневров. Пешеходам лучше обходить стороной шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
Ранее 5-tv.ru писал, что в начале августа, словно «гигантским топором» ураган порубил дома и деревья в Тверской области.
- 18 авг
- Москвичам едва не отрезало головы профлистом на Красной площади из-за урагана
- 18 авг
- Суперураган с ливнями, грозами и градом надвигается на Москву и Подмосковье
- 18 авг
- Нелетняя погода: как скоро наступит осень
- 17 авг
- Новая волна паводка накрыла Хабаровский край
- 17 авг
- Метеозависимость — выдумка? Как магнитные бури на самом деле влияют на человека
- 16 авг
- На центральную Россию и юг надвигаются тайфуны, торнадо и субтропическое тепло
- 16 авг
- Тропический тайфун разрушил дороги и погрузил под воду районы Анапы
- 16 авг
- Субтропическое тепло «надвигается» на центральную Россию
- 15 авг
- Синоптики предсказали заморозки в начале сентября в некоторых регионах России
- 14 авг
- Якутия, Крым, Кубань: Путин счел масштаб природных бедствий в РФ беспрецедентным
Читайте также
88%
-0.02 86.12
-0.36
Нашли ошибку?