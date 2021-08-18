Суперураган срывает крыши домов, рушит стены и валит деревья в Москве

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Анна Васильева
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Испуганные жители столицы показали в сети кадры непогоды, накрывшей город.

Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; Соцсети

Тема:
Погода

Москву накрыл сильный ураган 18 августа. Жители столицы, не ожидавшие непогоды такой силы, публикуют в сети шокирующие кадры.

Судя по видео, сильный шквалистый ветер не щадит ничего вокруг. Он срывает крыши домов и оставляет здания без облицовки, валит деревья и фонарные столбы прямо на авто, в которых находятся люди. Также ураган раскачивает фасадные подъемники, в которых еще трудятся строители. Рабочим приходится буквально выпрыгивать из железных конструкций, которые «разгулялись» с большой скоростью.

«Ветер повалил более 15 деревьев, часть из которых упала на автомобили. Более шести машин повреждено», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Не повезло с погодой не только москвичам, но и жителям Московской области. Например, в городе Подольск рухнула целая стена на Комсомольской улице. Кирпичная кладка просто не выдержала порывов ветра. Также известно, что из-за непогоды в аэропортах столицы отменили и задержали более 60 рейсов.

К слову, 18 августа столичный главк МЧС предупреждал горожан о ливнях, граде и шквалистом ветре до 25 метров в секунду. Спасатели рекомендуют автомобилистам снизить скорость и избегать опасных маневров. Пешеходам лучше обходить стороной шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Ранее 5-tv.ru писал, что в начале августа, словно «гигантским топором» ураган порубил дома и деревья в Тверской области.

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