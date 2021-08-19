Появились кадры с места обнаружения расчлененного тела маленькой девочки в Тюмени
Девятилетнюю Анастасию объявили в розыск 30 июня.
Фото, видео: www.globallookpress.com /H.-D. Falkenstein; 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры с места обнаружения тела маленькой девочки в Тюмени. По предварительной информации, малышку убили и расчленили. Ее останки выбросили неподалеку от АЗС, на улице Домостроителей в микрорайоне Лесобаза.
Девятилетнюю Анастасию объявили в розыск еще 30 июня, и только сейчас правоохранительным органам удалось установить, что случилось с малышкой. По одной из версий следователей, школьница проживала в одном доме с предполагаемым педофилом, на котором уже ранее поступали жалобы. Одна их жительниц Тюмени заявила, что тот не раз домогался и насиловал несовершеннолетних. В том числе и ее саму. Однако на жалобы свидетельницы компетентные органы не обращали внимания.
В настоящий момент СК РФ расследует убийство несовершеннолетней. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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