Появились кадры с места обнаружения расчлененного тела маленькой девочки в Тюмени

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 2 597

Девятилетнюю Анастасию объявили в розыск 30 июня.

Фото, видео: www.globallookpress.com /H.-D. Falkenstein; 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры с места обнаружения тела маленькой девочки в Тюмени. По предварительной информации, малышку убили и расчленили. Ее останки выбросили неподалеку от АЗС, на улице Домостроителей в микрорайоне Лесобаза.

Девятилетнюю Анастасию объявили в розыск еще 30 июня, и только сейчас правоохранительным органам удалось установить, что случилось с малышкой. По одной из версий следователей, школьница проживала в одном доме с предполагаемым педофилом, на котором уже ранее поступали жалобы. Одна их жительниц Тюмени заявила, что тот не раз домогался и насиловал несовершеннолетних. В том числе и ее саму. Однако на жалобы свидетельницы компетентные органы не обращали внимания.

В настоящий момент СК РФ расследует убийство несовершеннолетней. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. 

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