Порошенко облили зеленкой на Крещатике в центре Киева в День Независимости Украины

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Алиса Маркова
Эксклюзив 4 163

В Незалежной масштабными торжествами отмечают 30-летие суверенитета страны. На главную столичную улицу прибыл и экс-президент, на которого поспешили напасть неизвестные.

Фото, видео: РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru

Бывшего президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой на Крещатике в центре Киева в День Независимости страны. 24 августа в Незалежной масштабными торжествами отмечают 30-летие суверенитета.

На главную столичную улицу прибыл и экс-глава государства, на которого поспешили напасть неизвестные. После случившегося он обратился к сотрудникам полиции. На опубликованных 5-tv.ru кадрах видно, что у Порошенко пострадал левый глаз, также зеленкой оказались залиты лоб и одежда. Сейчас злоумышленники разыскиваются.

Известно, что на центральную улицу Киева Крещатик сегодня пришли тысячи горожан. Однако места оказалось для них мало, из-за чего случилась давка. Медики скорой не смогли оказать пострадавшим гостям, и это пришлось делать велополиции. Также в обморок упал солдат почетного караула, затем такой же инцидент произошел со служащим десантно-штурмовых войск.

Ранее 5-tv.ru писал о том, к каким итогам пришла Украина в день 30-летия независимости.

 
 
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