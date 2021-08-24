Порошенко облили зеленкой на Крещатике в центре Киева в День Независимости Украины

Бывшего президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой на Крещатике в центре Киева в День Независимости страны. 24 августа в Незалежной масштабными торжествами отмечают 30-летие суверенитета.

На главную столичную улицу прибыл и экс-глава государства, на которого поспешили напасть неизвестные. После случившегося он обратился к сотрудникам полиции. На опубликованных 5-tv.ru кадрах видно, что у Порошенко пострадал левый глаз, также зеленкой оказались залиты лоб и одежда. Сейчас злоумышленники разыскиваются.

Известно, что на центральную улицу Киева Крещатик сегодня пришли тысячи горожан. Однако места оказалось для них мало, из-за чего случилась давка. Медики скорой не смогли оказать пострадавшим гостям, и это пришлось делать велополиции. Также в обморок упал солдат почетного караула, затем такой же инцидент произошел со служащим десантно-штурмовых войск.