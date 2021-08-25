Стала известна личность подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени

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Алиса Маркова
Эксклюзив 2 216

Мужчина был задержан спустя почти неделю после обнаружения тела Насти Муравьевой. В содеянном подозреваемый уже сознался.

Стала известна личность подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени

Фото: ТАСС / Денис Моргунов

Тема:
Пропавшие в Тюмени дети

Стала известна личность подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени. Согласно данным источника 5-tv.ru, по подозрению в зверской расправе над Настей Муравьевой был задержан 40-летний Виталий Б., он работал мебельщиком в ИП «Петелина». Предполагаемый душегуб уже дал признательные показания.

«Сотрудники ГУУР МВД России во взаимодействии с коллегами из УМВД России по Тюменской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность и задержали 40-летнего уроженца города Сургута. Мужчина подозревается в совершении убийства восьмилетней жительницы города Тюмени Насти Муравьевой», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщал 5-tv.ru, девятилетняя Настя Муравьева пропала в Тюмени 30 июня. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли через полтора месяца — 19 августа. Труп школьницы лежал у озера Оброчное в 2,5 километрах от ее дома. Причина смерти девочки в настоящий момент устанавливается.

МВД РФ

Между тем, в МВД рассказали, каким образом удалось выйти на след предполагаемого убийцы школьницы. Дело в том, что ДНК вероятного убийцы совпало со следами, обнаруженными на теле ребенка.

Отмечается, что расчлененное тело девочки в момент обнаружения 19 августа было завернуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники. Благодаря кропотливой работе оперативники смогли выяснить, что эта техника была передана в расположенный неподалеку мебельный цех для установки в кухонный гарнитур.

«По месту проживания одного из работников цеха сотрудники правоохранительных органов обнаружили половик, кусок от которого был отрезан. Проживающий по данному адресу мужчина задержан. В результате исследования, проведенного специалистами Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Тюменской области, установлено совпадение ДНК фигуранта с образцами, изъятыми на теле убитой девочки», — добавила Ирина Волк.

МВД РФ

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что подозреваемый в убийстве Насти Муравьевой в Тюмени работал в милиции.

Стоит отметить, что сейчас следователи в рамках другого уголовного дела продолжают расследование фактов безвестного исчезновения восьмерых детей в Тюменской области в разное время, начиная с 1997 года. Изначально местные жители в убийстве Насти Муравьевой из Тюмени подозревали серийного маньяка. В то же время бывший консультант ГУ криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин заявил, что пропажи и убийства детей — могут быть делом рук одного человека.

Тема:
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