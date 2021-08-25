Подозреваемый в убийстве Насти Муравьевой в Тюмени отказался от полиграфа

|
Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 379

Следствие только что завершило обыски в квартире 40-летнего местного жителя. Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки был задержан.

Подозреваемый в убийстве Насти Муравьевой в Тюмени отказался от полиграфа

Фото: ТАСС / Моргунов Денис

Тема:
Пропавшие в Тюмени дети

Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени отказывается давать показания на полиграфе. Об этом сообщает источник 5-tv.ru. Ранее стало известно, что в Тюмени подозреваемого в убийстве восьмилетней школьницы задержали.

Следствие только что завершило обыски в квартире 40-летнего местного жителя. По предварительным данным, мужчина живет в соседнем доме и в последние годы занимается изготовлением мебели, и не исключено, что ранее он был сотрудником силовых структур. Сейчас следователи проводят обыск в его квартире. По некоторым данным, у мужчины обнаружили провод, аналогичный тому, которым была связана погибшая девочка.

Фото, видео: ТАСС / Моргунов Денис; 5-tv.ru

Как сообщал 5-tv.ru, девятилетняя Настя Муравьева пропала в Тюмени 30 июня. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли через полтора месяца — 19 августа. Труп школьницы лежал у озера Оброчное в 2,5 километрах от ее дома. Причина смерти девочки устанавливается. По одной из версий, напасть на ребенка мог педофил, проживающий с ней в одном доме.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео обысков в Тюмени по делу об убийстве Насти Муравьевой.

Тема:
Пропавшие в Тюмени дети
25 авг
Подозреваемый в убийстве Насти Муравьевой в Тюмени работал в милиции
25 авг
Подозреваемый в убийстве Насти Муравьевой сознался в содеянном
25 авг
Соседи вероятного убийцы Насти Муравьевой попытались подловить его в ходе обыска
25 авг
В поисках Насти Муравьевой полиция обыскала десятки квартир
25 авг
Убийцей Насти Муравьевой в Тюмени может быть экс-сотрудник силовых структур
25 авг
Следователи проводят обыски в Тюмени по делу об убийстве Насти Муравьевой
25 авг
Сотрудники СК проверяют жителя Тюмени на причастность к убийству Насти Муравьевой
25 авг
Поймавший ангарского и тулунского маньяков сыщик нацелился на убийцу Насти Муравьевой
24 авг
Тюменский душегуб: криминалист рассказал о характере убийцы Насти Муравьевой
24 авг
Глава Следственного комитета потребовал информацию о пропавших в Тюмени детях
+12° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
73.74
-0.21 86.58
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:08
Подозреваемый в убийстве Насти Муравьевой в Тюмени работал в милиции
18:08
Итоги трека «Студенты» конкурса «Лидеры России» подводят в Подмосковье
18:03
Опубликованы фотографии госпитализации перенесшего инсульт Ивана Краско
18:02
Директор Ивана Краско: 90-летний актер сразу после инсульта попарился в бане
17:54
Защитники афганского Панджшера попросили Москву помочь в переговорах с талибами
17:51
В России может появиться «зеленая ипотека»

Сейчас читают

Паралимпиада-2021. Почему украинцы отказались общаться с россиянами на церемонии открытия
В Киеве облили зеленкой бывшего президента Украины Порошенко
За убийство девочки в Тюмени задержали бывшего спецназовца
Абсурдное шоу: названы главные провалы на первом дне «Крымской платформы»
Жорин о перспективах иска «малыша» с обложки Niravana: «Находится на волне моды»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака