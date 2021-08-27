Подозреваемый в расправе над девочкой в Тюмени ушел из МВД после убийства школьницы в ХМАО

Подозреваемый в расправе над девочкой в Тюмени Виталий Бережной ушел из милиции, где работал, после того, как произошло убийство школьницы в Ханты-Мансийском Автономном округе (ХМАО). Об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на свой источник в силовых структурах.

«Бережной уволился с должности помощника участкового в Нягани через пять дней после того, как в городе обнаружили тело 12-летней девочки в 2011 году. И дело до сих пор не раскрыто», — сообщает инсайдер.

Ранее в официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, каким образом удалось выйти на след предполагаемого убийцы школьницы в Тюмени. Дело в том, что ДНК вероятного душегуба совпало со следами, обнаруженными на теле ребенка. Сейчас же по ДНК Виталия Бережного проверяют связь убийства девочек в ХМАО и Тюмени.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что подозреваемый в зверском убийстве восьмилетней девочки в Тюмени работал в милиции с сентября 2009 по весну 2011 года в должности сержанта, но полицейским так и не стал. 40-летний мужчина сознался в преступлении в отношении девочки. В то же время он отрицает свою причастность к пропаже других детей в городе.

Судя по публикациям в соцсетях, позднее мужчина ввел набор детей в ясельные группы детсада. Позже оказалось, что вместе с супругой Бережной владел частным детским садом.

В последнее время подозреваемый работал на мебельной фабрике. Его коллеги говорили, что в последние месяцы мужчина стал дерзить и вести себя странно. Он казался слишком спокойным и уверенным в себе, будто что-то «дало ему адреналин».

5-tv.ru

Ранее в МДВ рассказывали, что выйти на след Бережного удалось по коробке от бытовой техники, в которой он спрятал тело восьмилетней школьницы. На допросе мужчина признался, что расправился с малышкой, будучи пьяным и под наркотиками. Он встретил восьмилетнюю девочку на лестничной площадке, после чего заманил в свою квартиру, где связал скотчем и изнасиловал. Затем он ее убил. После этого он хранил тело девочки в холодильнике в течение нескольких дней.

После убийства школьницы в Тюмени поползли слухи о том, что она могла стать жертвой маньяка, который орудует в регионе с 1997 года. В свою очередь председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования случаев безвестного исчезновения детей в Тюменской области в разное время.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что убитая тюменская школьница жила в адских условиях и постоянно голодала.