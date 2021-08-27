Арестован подозреваемый в изнасиловании и убийстве тюменской школьницы

На два месяца арестован обвиняемый в изнасиловании и убийстве тюменской школьницы 40-летний уроженец Сургута Виталий Бережной. Об этом стало известно 5-tv.ru. Он будет находиться в СИЗО до 25 октября.

Восьмилетняя девочка пропала в Тюмени 30 июня. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». По данным следствия, в момент совершения преступления подозреваемый находился в алкогольном и наркотическом опьянении. Вероятный душегуб встретил восьмилетнюю девочку на лестничной площадке, после чего заманил в свою квартиру, где связал скотчем и изнасиловал. Затем он ее убил.

После убийства он хранил тело девочки в холодильнике в течение нескольких дней. В какой-то момент мужчина решил избавиться от трупа школьницы, для этого он взял с работы, где он работал мебельщиком, коробку от бытовой техники. Ее, как позже выяснили следователи, передали в расположенный неподалеку цех для установки в кухонный гарнитур.

У другого сотрудника завода обнаружили подрезанный половик, который предполагаемый убийца использовал, чтобы завернуть останки. Их он бросил возле озера спустя полтора месяца после убийства — 17 августа. Останки были найдены спустя два дня — 19 августа. Труп школьницы лежал у озера Оброчное в 2,5 километрах от ее дома.

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25 августа по подозрению в убийстве был задержан 40-летний Виталий Бережной. Как писал 5-tv.ru, он признался в содеянном.

Ранее стали известны детали биографии обвиняемого. Например, что одно время он работал в милиции с сентября 2009 по весну 2011 года в должности сержанта. Он ушел из органов после того, как произошло убийство 12-летней школьницы в Нягани в Ханты-Мансийском Автономном округе (ХМАО).