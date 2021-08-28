На Украине рассказали о выдвинутым Меркель Зеленскому ультиматуме

Канцлер Германии Ангела Меркель выдвинула ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе их последней встречи, которая состоялась 22 августа в Киеве. Как считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев, требование может касаться как вопроса об урегулировании ситуации на юго-востоке Украины, так и транзита газа и запуск трубопровода «Северный поток — 2».

По его словам, Берлин, Вашингтон и Москва приняли совместное решение по целому ряду вопросов, касающихся Киева, и от реакции украинского руководства страны будет зависеть судьба переговоров Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена.

«Я думаю, что встреча состоится только в одном случае: если Зеленский примет ультиматум, который привезла ему Меркель после встречи с Байденом и после встречи с Путиным», — поделился политик в эфире телеканала «Наш», пишет News.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меркель призвала провести встречу в «нормандском формате» в ближайшее время.