На Украине рассказали о выдвинутым Меркель Зеленскому ультиматуме

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Георгий Иванов
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Предполагается, что от выполнения Киевом условий и требований ГДР будет завесить судьба встречи украинского и американского президентов.

На Украине рассказали о выдвинутым Меркель Зеленскому ультиматуме

Фото: ТАСС / Kay Nietfeld

Канцлер Германии Ангела Меркель выдвинула ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе их последней встречи, которая состоялась 22 августа в Киеве. Как считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев, требование может касаться как вопроса об урегулировании ситуации на юго-востоке Украины, так и транзита газа и запуск трубопровода «Северный поток — 2».

По его словам, Берлин, Вашингтон и Москва приняли совместное решение по целому ряду вопросов, касающихся Киева, и от реакции украинского руководства страны будет зависеть судьба переговоров Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена.

«Я думаю, что встреча состоится только в одном случае: если Зеленский примет ультиматум, который привезла ему Меркель после встречи с Байденом и после встречи с Путиным», — поделился политик в эфире телеканала «Наш», пишет News.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меркель призвала провести встречу в «нормандском формате» в ближайшее время.

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