Метеоролог рассказал о бабьем лете и первых заморозках в Петербурге и регионах

В ночь с 5 на 6 сентября в Петербурге и Ленинградской области велика вероятность заморозков, установится ясная погода с очень холодными ночами. Зато в последующие дни в Северной столице начнет теплеть, появится надежда на позднее бабье лето. Прогнозом погоды на предстоящую неделю с 5-tv.ru поделился руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

«Начиная с 7 сентября, температура начнет повышаться, будет около 15 градусов тепла, станет больше солнца. Вторая половина следующей недели будет вполне благоприятной в плане погоды. Не знаю, насколько она будет похожа на классическое бабье лето, но надежда на тепло есть», — рассказал метеоролог.

По-настоящему летняя погода, по словам Шувалова, будет на территории Сибири. В Новосибирске, Барнауле, Кемерово и Красноярске на выходных ожидается около 20 градусов выше нуля, в Тюмени — до 25 градусов тепла. Только к концу воскресенья погода там начнет меняться, пойдут дожди и понизится температура.

Хорошая погода установится и на Дальнем Востоке: в Хабаровске и Владивостоке дневные температуры будут почти летними — 20-25 градусов тепла.

Менее благоприятные перспективы на Урале, куда на выходных придет холод с Поволожья. В Екатеринбурге, Челябинске и Кургане пройдут дожди, температура днем понизится до 15-16 градусов выше нуля.

В Подмосковье, по прогнозу синоптика, погода начнет улучшаться на сутки-полтора позже, чем на Северо-Западе. В области сначала пройдет дождь, после чего температура повысится до 14-16 градусов и будет преобладать солнечная погода.

На юге России, наконец, тоже установится более-менее благоприятная погода, отмечает Шувалов.

«Дневная температура будет около 25 градусов, что на два-три градуса ниже нормы. Это касается Кубани и Нижнего Дона. В Ставрополье будет несколько прохладнее, но в целом на курортах юга будет около 25 градусов тепла, что вполне подходит под определение „бархатный сезон“», — подытожил метеоролог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, стоит ли россиянам ожидать бабьего лета после аномальной жары, по прогнозу Гидрометцентра.