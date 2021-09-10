Дочь Краснова обвинила Добровинского в наглой лжи о предсмертных страданиях отца

Дочь скоропостижно скончавшегося сценографа Бориса Краснова ополчилась на звездного юриста Александра Добровинского. Дарина заявила, что оппонент разглашал лживые сведения о предсмертных днях ее отца. Разгромный пост, посвященный ситуации, девушка опубликовала в Instagram.

Наследница указала на одно из интервью Добровинского, в котором он рассуждал о здоровье гения. Юрист сообщал, что на протяжении нескольких месяцев Краснов находился в центре паллиативной помощи — он якобы был в очень плохом состоянии и родные просто не осмелились за ним ухаживать, «понимали, что уходит».

Александр Добровинский отмечал, что помогают сценографу друзья. С его слов, семья активного участия в решении проблем не принимала, но в принципе не бросала творца.

«Так брошен или не брошен?! Вы там определитесь может?» — негодовала Дарина Краснова.

Девушка сообщила подписчикам, что юрист Добровинский не является официальным представителем ее семьи. Она указала: папа последний раз имел дело с этим человеком в 2011 году — ровно один месяц представлял интересы в суде.

«После этого мы с ним больше никогда не сотрудничали. Почему данный человек решил, что имеет право говорить от нашего лица, — большая загадка для всех», — негодовала дочь сценографа.

www.globallookpress / Anatoly Lomohov; Instagram @dorakrsnva

Борис Краснов — известный художник-сценограф и продюсер. Он сотрудничал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса: Людмилой Гурченко, Аллой Пугачевой, Валерием Леонтьевым и другими.

Около десяти лет гений боролся с тяжелой болезнью. В 2011 году он перенес два инсульта, его частично парализовало. Медики опасались, что пациент вообще не сможет восстановиться. Но вскоре его состояние стабилизировалось.

В начале 2021 года Бориса Краснова госпитализировали с подозрением на COVID — у него выявили пневмонию. Затем у сценографа случился еще один инсульт. Его сердце остановилось 7 сентября. Краснову было 60 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на похоронах дочь Бориса Краснова попросила всех простить ее отца.