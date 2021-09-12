Европейцы массово мерзнут из-за взлета цен на коммуналку. Ветряки оказались ужасной идеей

В Европе, где новый миграционный поток из Афганистана может спровоцировать очередной кризис, сейчас пытаются спастись от кризиса энергетического. Цены на газ на бирже каждый день обновляют рекорды. То же самое со стоимостью электричества.

Европейцы тут же нашли виновных — конечно же, ими стали «злые русские». Цитата: «Напридумывали, теперь пожалуйте бриться». Но, простите: во-первых, в этом году российский газовый экспорт выше, чем в прошлом, и все свои обязательства мы выполняем. Во-вторых, большой проблемой стало — вот так неожиданность — снижение ветрогенерации, на которую молятся всем просвещенным миром.

Но шансы выжить — есть. В эту пятницу, 10 сентября, официально объявлено о завершении строительства «Северного потока — 2». Что дальше? Корреспондент МИЦ «Известия» Виталий Чащухин продолжит.

Для миллионеров этот город, возможно, по-прежнему привлекателен. Для всех остальных — жизнь в Лондоне становится непозволительной роскошью.

«Я живу здесь со своей подругой Люси почти семь лет. И сейчас — как никогда дорого», — говорит местный житель.

Даже столь небольшая квартира приносит теперь слишком большие цифры в коммунальных счетах. В пересчете на рубли — почти полмиллиона за коммуналку.

«Вот наш счет за прошлый год по электричеству и газу — 4941 фунтов стерлингов. А в этом году что будет? Ну да, мы в большой беде. У нас тут теплые полы, но мы их не включаем. Еще платить потом бешеные деньги! У нас всегда холодно. Вон у нас сколько одеял и пледов, одежды там всякой. Берешь вот так и укутываешься!» — делится житель Лондона Люси Болд.

Не расстаются они теперь ни с горячей кружкой, ни друг с другом, вдвоем уж точно теплее.

«Тепло тела — это ключ к спасению! Ну ты сечешь, о чем я! Из-за коронавируса никто не работал около 18 месяцев. И мы экономили на всем. Мы выключали батареи, выключали повсюду свет. И когда ты получаешь квитанцию, ты не понимаешь, откуда тысячи фунтов там, потому что прайс за электричество взлетел как ракета ввысь», — жалуется лондонец Патрик Аллан.

В Испании произошел скачок стоимости почти на 40%. Вслед за ним — неминуемый рост недовольства. А что еще остается «энергетическим беднякам»? Идти на улицу.

В Греции на кону продовольственная безопасность: впервые с 2008 года дорожает хлеб. А по-другому пекари не в состоянии покрыть возрастающие в их стране затраты на электроэнергию, которая бьет немыслимые рекорды вслед за неудержимой ценой на газ.

Всю неделю настоящее ралли на биржах оптовая цена за тысячу кубометров в понедельник — 650 долларов. В пятницу вечером — уже 710.

«Мы говорили о том, что рост будет сильным, еще с начала года. Но то, что он будет таким — конечно, никто не ожидал. Сейчас все цены бьют рекорды», — говорит исполнительный директор Cheniere Energy Джек Фуско.

Европа испытала настоящий «прайс-шок». В Германии цена на голубое топливо — на пятилетнем максимуме. Уже сейчас это ощущают миллионы домохозяйств, к которым подведены газовые трубы. Многолюдные кварталы, где на газе отопление и горячее водоснабжение.

«Да, определенно, в этом году коммунальные расходы возросли. Приходится реже включать батареи, мыть посуду в холодной воде», — говорит житель Германии Ильфа Керт.

В преддверии холодов это может стать нормой потребления для каждого — вот именно что «пережить зиму».

«Я могу сказать, что особо уязвимые слои населения — старики, инвалиды — просто ужасно боятся наступления холодов и зимы из-за того, что цены еще вырастут. Некоторые из этих людей серьезно больны, другие просто умирают», — говорит политолог Маркус Пападопулос.

Из-за взбесившихся биржевых цен Европа на пороге кризиса, газовые хранилища осушены, как после зимы. Запасы на дне, а перехваленный сжиженный газ из США, который обычно стабилизирует рынок, в этот раз без всяких остановок на евроатлантическую солидарность перенаправлен в Китай, Южную Корею и Бразилию. Им нужнее.

«Европейский Союз сам выстраивал систему краткосрочных отношений, то есть, Европа уходила от долгосрочных контрактов, говорила, что теперь все будет продаваться только на бирже. Это хорошая модель, когда у вас на рынке профицит газа, а когда у вас дефицит газа, то взять его просто негде!» — объясняет генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Говорят, биржи любят позитивные новости — вероятно, они подоспели вовремя. Самое главное экономическое событие недели: прокладка трубопровода «Северный поток — 2» технически завершена. Вот она, последняя морская стыковка в водах между Данией и ФРГ.

«Теперь-то можно уже говорить, что это одна единая труба между Россией и Германией?» — спросили официального представителя компании-оператора «Северного потока — 2» Штефана Эберта.

«Точно так. Труба выходит из земли. Со стороны морской части полностью соединено, тут конец нашей германской части, а другой конец на российском берегу», — ответил он.

К приемному терминалу в Германии тянуться сразу две нитки — каждая 1234 километра в длину, пропускная способность — 55 миллиардов кубов в год. Этого достаточно, чтобы обеспечить теплом и электроэнергией 26 миллионов европейских домохозяйств.

«„Северный поток 2» — ответ на растущую потребность в газе для европейского рынка, и мы предлагаем более привлекательные цены», — добавил Штефан Эберт.

С российской стороны обеспечивать бесперебойную поставку природного газа по «Северному потоку — 2» будет компрессорная станция «Славянская», расположенная на берегу Балтики в Ленинградской области. Одна из самых мощных в мире, создающая сверхдавление для перекачки газа в Европу.

«Чтобы обеспечить транспортировку по дну моря на столь значительное расстояние, нам необходимо создать на выходе из станции очень высокое давление», — рассказывает заместитель начальника Регионального управления по строительству объектов «Газпром Инвест» Алексей Безбородников.

Более, чем 200 раз превышающее атмосферное. Современные, новые трубы; в разы меньшее количество компрессорных станций, что делает газ дешевле и многократно уменьшает выбросы. Так может, это и есть «зеленая» энергетика? А вовсе не та, что так и не стала для Европы альтернативной. Прошлой зимой ветряки и солнечные батареи вообще померкли под рекордными снегопадами. И это только на первый взгляд кажется, что вроде как ветер и солнце — бесплатно, бери не хочу.

«У нас из-за это начинается деиндустриализация. Одно из крупных химических предприятий перемещают в США. Другое — купило место под свое производство во Франции», — сказал член Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», эксперт по экономике и энергетике Штеффен Котре.

В такой турбулентности цен и сами производители электроэнергии стали считать по-другому: не вредные выбросы в атмосферу, а выхлоп и выгоду для конечного потребителя. В Великобритании в начале недели пришлось запустить две старые угольные электростанции, чтобы на смену локдауну не пришел блэкаут. И еще один реликт не за горами — там же всерьез обсуждают введение талонов на электричество.