Прямая трансляция презентации новинок Apple

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Анна Павлова
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Американская корпорация готовит сразу несколько новинок «яблочных» гаджетов

Фото, видео: Depositphotos / Tzido

Тема:
Эпидемия коронавируса

Онлайн-трансляция презентации новых продуктов Apple проходит в эти часы в штаб-квартире американской корпорации в Купертино. Организаторы решили провести мероприятие дистанционно, чтобы не допустить распространения заражения коронавирусной инфекцией. Презентация транслируется на официальном Youtube-канале корпорации Apple. 

В компании готовят сразу несколько новинок, уверяют инсайдеры. По слухам, пользователям покажут новые iPhone 13, Apple Watch и AirPods, а также MacBook и iPad Mini. Раскрывать подробности новых продуктов в Apple не стали, поэтому можно ожидать любых сюрпризов.

Тем не менее блогеры и журналисты сумели приоткрыть завесу «яблочных» новинок. По их информации бренд представит сразу четыре iPhone 13 — стандартный, 13 Mini, 13 Pro и 13 Pro Max. Смартфоны получать еще более мощные камеры и более емкие батареи. Существенных изменений от новых Apple Watch Series 7 и AirPods ждать не приходится. Разве что часы выйдут в двух моделях, а наушники — обзаведутся улучшенным чехлом для зарядки. А MacBook Pro вернут слоты для дополнительной памяти.

Ожидается, что все устройства получат новейший процессор А15, разработанный инженерами Apple.

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