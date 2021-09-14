Прямая трансляция презентации новинок Apple

Онлайн-трансляция презентации новых продуктов Apple проходит в эти часы в штаб-квартире американской корпорации в Купертино. Организаторы решили провести мероприятие дистанционно, чтобы не допустить распространения заражения коронавирусной инфекцией. Презентация транслируется на официальном Youtube-канале корпорации Apple.

В компании готовят сразу несколько новинок, уверяют инсайдеры. По слухам, пользователям покажут новые iPhone 13, Apple Watch и AirPods, а также MacBook и iPad Mini. Раскрывать подробности новых продуктов в Apple не стали, поэтому можно ожидать любых сюрпризов.

Тем не менее блогеры и журналисты сумели приоткрыть завесу «яблочных» новинок. По их информации бренд представит сразу четыре iPhone 13 — стандартный, 13 Mini, 13 Pro и 13 Pro Max. Смартфоны получать еще более мощные камеры и более емкие батареи. Существенных изменений от новых Apple Watch Series 7 и AirPods ждать не приходится. Разве что часы выйдут в двух моделях, а наушники — обзаведутся улучшенным чехлом для зарядки. А MacBook Pro вернут слоты для дополнительной памяти.

Ожидается, что все устройства получат новейший процессор А15, разработанный инженерами Apple.