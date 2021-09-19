В центре погоды «Фобос» предрекли Москве сильнейший ливень за 73 года

20 сентября на Москву обрушится небывалый для этой даты ливень. Такого сильного дождя в столице России не было 73 года, отмечает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что, по имеющимся данным, подобный завтрашнему ливень был, самое раннее, в 1948 году, однако не исключено, что столь мощных осадков москвичи не видели больше века.

«По прогнозу такого дождя в Москве не было более полувека, а если говорить более конкретно, у меня база данных с 1948 года, и поскольку завтра по прогнозам ожидается от 16 до 21 миллиметров дождя, что составляет треть месячной нормы, и вот такого сильного дождя — именно для 20 сентября — не было с 1948 года», — рассказал 5-tv.ru Тишковец.

Также, по словам синоптика, «предстоящая неделя покажет, кто в доме хозяин»: осень будет наступать по всем фронтам и проявит себя самым неблагоприятным и ненастным образом.

«То, что у нас было накануне, — это все цветочки, ягодки впереди. Циклон раскручивается над Белоруссией и уже атаковал западные регионы России. И эта циклоническая армада будет медленно вторгаться вглубь Среднерусской равнины. В понедельник она захватит своим ненастным влиянием почти всю южную половину равнины», — прогнозирует специалист «Фобоса».

URA.RU напоминает, что ранее в Росгидромете предупредили москвичей о четырехдневном ливне. Он начнется вечеров в воскресенье и продлится до среды. В столице объявили желтый уровень погодной опасности. Порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, бабьего лета в России пока ждать не приходится. В ближайшую неделю в центральном регионе установится октябрьская погода — с понедельника, 20 сентября, начнется настоящая осень, предупреждают в Гидрометцентре.