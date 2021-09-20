Силовики задержали напавшего на университет в Перми. Сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

«Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов. По предварительной информации, имеются погибшие и раненые», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на место ЧП выехали сотрудники полиции и других ведомств. Нападавший был задержан в ходе проведенной операции. В настоящее время обеспечивается безопасность учреждения.

Руководство Пермского государственного университета (ПГУ) на своей странице ВКонтакте сообщает о четверых пострадавших. Официально от правоохранительных органов данных не поступало.

«Около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице», — говорится в сообщении.

По некоторым данным, могут быть погибшие.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, часть студентов и преподавателей успели покинуть здание. Многие, вылезали через окна. Предварительно, нападавший открыл беспорядочную стрельбу.